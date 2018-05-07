«Жди меня». Лица войны

9 мая на канале НТВ выйдет специальный выпуск легендарного проекта «Жди меня». Зрители смогут узнать истории людей, которые потеряли своих близких во время Великой Отечественной ойны.

Со дня Победы прошло 73 года, но все равно остаются те, кто продолжает искать своих близких, пропавших во времена страшных сражений, или хотя бы информацию об их судьбе.

Вот, скажем, у Симона Ивановича — деда жителя Северодвинска Игоря Коншина — было четыре брата, трое из которых воевали. Достоверно известно о судьбе только двоих из них. Игорь не верит, что пятеро крепких мужчин не оставили следа в истории. Он хочет узнать все о подвигах своих дедов и устроить в честь них автопробег. Какую информацию удастся собрать Игорю о своих героических предках, зрители НТВ узнают в специальном выпуске.

Старый портфель, чудом сохранившийся до наших дней, был обнаружен в брянских лесах поисковиками. В нем находились почти истлевшие автобиографии бойцов 50-й армии Брянского фронта, датированные 1941-м годом. Удалось прочитать 12 рукописных историй красноармейцев. Программа «Жди меня» объявила поиск родственников воинов, которым принадлежали эти документы. До последнего дня было сложно поверить, что кто-то откликнется на этот призыв, но не зря говорят, что надежда умирает последней…

Школа юнг с дислокацией на Соловецких островах была создана в мае 1942 года приказом адмирала Кузнецова. В юнги отбирали 15-16-летних юношей из числа добровольцев. Среди них было немало настоящих героев. Программа «Жди меня» удалось разыскать в Москве семерых курсантов той Соловецкой школы. И сегодня почти все они уверены, что «где-то в России » можно встретить оставшихся в живых боевых товарищей.

— В нашей студии встретились пятеро соловецких Юнг. Будучи ещё совсем детьми, они назвали неправильную дату рождения, чтобы попасть на фронт. По абсолютно бескорыстному порыву души шли защищать родину. На программе ветераны вспомнили песни, которые они исполняли 15-16-летними. Это было так трогательно, что половина зала плакала, — рассказывает ведущий проекта «Жди меня» Заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров

Поздравить ветеранов в студию проекта пришли известные певцы и начинающие звезды. Заслуженная артистка Российской Федерации Зара спела «Балладу о матери», Народная артистка Российской Федерации Тамара Гвердцители выступила с «Песней о солдате». Также в студии прозвучало произведение «Он не вернулся из боя» в исполнении Заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Дятлова . А юный Виктор Борисов — участник вокального шоу «Ты супер!» — исполнил композицию «Мы так давно не отдыхали…».

Специальный выпуск программы «Жди меня», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, смотрите в среду, 9 мая, в 11:00 на НТВ.