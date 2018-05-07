Таинственно исчезнувших древнеалтайских кочевников выследили по деревьям

Ученые из Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из США Швейцарии установили точный возраст и происхождение деревьев из захоронений кочевников пазырыкской культуры. Новые данные прояснили прежде довольно загадочную историю данной культуры. Об этом пишет «Наука в Сибири».

За несколько веков до нашей эры Юго-Восточный Алтай и смежные с ним районы Монголии Казахстана заселяли древние кочевники-скотоводы пазырыкской культуры. Они хоронили своих мертвых в бревенчатых срубах. По годичным кольцам найденных в могилах деревьев сибирские дендрохронологи установили точное время пребывания в этих регионах таинственного народа. Оказалось, что пазырыкцы жили там не дольше 50 лет, а потом куда-то исчезли. Более поздних свидетельств их культуры обнаружено не было — ни на Алтае, ни где-либо еще. Все это делает как появление, так и исчезновение этого народа весьма загадочным.

Типичное захоронение пазырыкцев — погребальный бревенчатый сруб, который имитировал реальное жилище этих кочевников. В курганах со знатными людьми дополнительно устраивались второй внешний сруб и бревенчатые накаты с переводинами, опирающимися на столбы. Умершие укладывались в массивные колоды. Детей также иногда погребали в колодах из цельного ствола. Однако во всех могилах всегда использовалось большое количество древесины. Ученые решили использовать бревна из могильников пазырыкцев для установления точного времени их проживания на территории Алтая.

Дело в том, что до сих пор этот вопрос не был решен полностью. Традиционные методы археологии (датировки по импорту, по типологии определенных предметов

и т. п. ) давали слишком большой разброс. Так один из курганов датировался

V—II вв.

еком до нашей эры. Радиоуглеродный метод также давал погрешность не ниже 20−30 лет. Учитывая, что сама пазырыкская культура существовала всего около 300 лет, в ряде случаев интервал появления памятника оказывался сопоставимым с этой погрешностью.

Материалом для работы ученых послужила коллекция, включающая 300 образцов древесины, происходящих из 40 курганов в шестнадцати могильников пазырыкской культуры. На исследуемых территориях среднегодовые температуры очень низкие — местами вечная мерзлота, что способствует хорошей сохранности органики. К тому же большая часть срубов была выполнена из древесины лиственницы, прочной и стойкой к гниению.

Авторы новой работы по кольцам бревен сперва датировали стволы деревьев друг относительно друга — сопоставляя кривые ежегодной изменчивости ширины колец. Так они выстроили относительную хронологию, которую затем дополнили абсолютным датированием радиоуглеродным методом. Последнее, для максимальной точности, было сделано сразу в трех лабораториях — в России , США и Швейцарии, причем анализировалось соотношение углерода-12 и углерода-13 одного и того же куска древесины из захоронений. Результаты позволили точно датировать пазырыкские курганы Южного и Юго-Восточного Алтая периодом от последней трети IV до первой четверти III века до нашей эры.

Затем к исследованию были привлечены специалисты-дендрохронологи из Сибирского федерального университета, которые под руководством доктора исторических наук Владимира Станиславовича Мыглана построили 2 367-летнюю древесно-кольцевую шкалу. Материалом для ее создания послужила древесина лиственницы, найденная в высокогорьях на границе Алтая и Тувы . Из-за постоянных холодных температур умершие там деревья сохраняются очень долго, их остатки веками лежат на склонах. Там можно найти деревья, погибшие 500, 1000, 2000 лет назад. Эта шкала, по району сборов названная «Монгун-Тайга», имеет абсолютную календарную привязку к современному времени и включает период от современности до 359 года до нашей эры. В итоге точность датировки еще чуть-чуть поднялась — от 325 года до нашей эры (когда Александра Македонский вторгся в Азию до 275 года до нашей эры.

Это, по сути, переворачивает представления о культуре пазырыкцев. Ранее предполагалось, что в некоторых могильниках делали захоронения на протяжении 300 лет, то есть культура существовала довольно долго. Новые данные показывают, что отпущенный ей срок был всего полвека, после чего она исчезла, не оставив никаких следов.

О причинах их исчезновения сейчас можно лишь строить догадки. Примечательно, что там, где жили пазырыкцы, сегодня деревьев практически нет. Причины, отчасти, в природных изменениях. Возможно, скот пазырыкцев-кочевников постоянно подъедал молодую поросль, и лес перестал возобновляться. Без топлива и строительного материала для домов проживание в условиях горного Алтая могло стать затруднительным, что, в теории, привело к упадку некогда многочисленной популяции.