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Артисты в погонах порадовали крымчан концертной программой, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Артисты в погонах порадовали крымчан концертной программой, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
В преддверии Дня Победы в Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов состоялся праздничный концерт, организованный по инициативе руководства МВД по Республике Крым.
Для пожилых крымчан, многие из которых пережили непростые военные и послевоенные годы, артистами Культурного центра МВД по Республике Крым была подготовлена творческая программа, в которой использовались танцевальные композиции, марши и песни военных лет, ставшие частью истории нашей Родины.
Зрители с удовольствием подпевали артистам Культурного центра ведомства свои любимые песни. Многие растроганные слушатели не могли сдержать слез.
Также в концертной программе приняли участие курсанты Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, подарившие присутствующим яркую танцевальную композицию.
Директор пансионата Лариса Самотейкина поблагодарила за теплоту и внимание к пожилым людям руководство МВД по Республике Крым и артистов.
В завершение выступления артисты в погонах поздравили зрителей с наступающим праздником, пожелав им благополучия и здоровья.
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