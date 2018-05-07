Артисты в погонах порадовали крымчан концертной программой, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Победы в Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов состоялся праздничный концерт, организованный по инициативе руководства МВД по Республике Крым

Для пожилых крымчан, многие из которых пережили непростые военные и послевоенные годы, артистами Культурного центра МВД по Республике Крым была подготовлена творческая программа, в которой использовались танцевальные композиции, марши и песни военных лет, ставшие частью истории нашей Родины.

Зрители с удовольствием подпевали артистам Культурного центра ведомства свои любимые песни. Многие растроганные слушатели не могли сдержать слез.

Также в концертной программе приняли участие курсанты Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, подарившие присутствующим яркую танцевальную композицию.

Директор пансионата Лариса Самотейкина поблагодарила за теплоту и внимание к пожилым людям руководство МВД по Республике Крым и артистов.

В завершение выступления артисты в погонах поздравили зрителей с наступающим праздником, пожелав им благополучия и здоровья.