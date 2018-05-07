Ещё
Памятное факельное шествие объединит тысячи керчан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятное факельное шествие объединит тысячи керчан 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Керчь готовится к проведению факельного шествия 8 мая, участие в котором примут тысячи жителей города. Мероприятие посвящено памяти погибших в Великой Отечественной войне. Участников шествия, которое пройдет до Обелиска Славы, ожидает театрализованное представление.
В связи с шествием часть улиц 8 мая будут перекрыты, сообщает специальный корреспондент НСН. В частности, проезд на улицу Пирогова будет блокирован со стороны городской стоматологии. Кроме того, будут перекрыты все улицы, пересекающиеся с частью ул. Курсантов, ведущей на гору Митридат.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пушной: Поддерживаю «Бессмертный полк», но участвовать не буду Космонавт усомнился в распространении антироссийских санкций на космос Новый старый премьер. Незаменимый Дмитрий Медведев?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать581
Мир отреагировал на инаугурацию Путина346
Путин раздал первые указы280
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1293
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение