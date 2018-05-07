Памятное факельное шествие объединит тысячи керчан

Керчь готовится к проведению факельного шествия 8 мая, участие в котором примут тысячи жителей города. Мероприятие посвящено памяти погибших в Великой Отечественной войне. Участников шествия, которое пройдет до Обелиска Славы, ожидает театрализованное представление.

В связи с шествием часть улиц 8 мая будут перекрыты, сообщает специальный корреспондент НСН. В частности, проезд на улицу Пирогова будет блокирован со стороны городской стоматологии. Кроме того, будут перекрыты все улицы, пересекающиеся с частью ул. Курсантов, ведущей на гору Митридат.