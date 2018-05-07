Главные фрики Евровидения

Россию на Евровидении представляет певица Юлия Самойлова , с детства передвигающаяся на инвалидной коляске. И пока одни переживают, что инвалидность помешает Юлии выступить, другие судачат, что Россия хотела в первую очередь поразить европейский конкурс необычной участницей. Они припоминают 2015 год, когда польская певица Моника Кушинская с успехом прошла в финал конкурса, несмотря на то, что была прикована к инвалидному креслу. Однако если вспомнить историю Евровидения, легко обнаружится, что удивить конкурс, где эпатаж ценится выше вокальных данных, весьма тяжело. News.ru решил освежить память и вспомнить самых необычных участников Евровидения нового тысячелетия.

1. Lordi, Финляндия . Евровидение всегда любило эпатаж, но в «нулевых», казалось, забыло об этом — в конкурсе из года в год звучали и побеждали попсовые хиты и трогательные баллады, и казалось, ничто не способно сместить их с трона. На контрасте с этим и решила сыграть в 2006 году Финляндия, послав выступать настоящих фриков — хард-рок-группу Lordi. Музыканты в чудовищных костюмах скакали по сцене, крича Hard Rock Hallelujah!, поджигали пиротехнику, и слабое сердце неизбалованного такими ужасами европейского зрителя не выдержало — финнам отдали победу, причём впервые в истории Евровидения.

2. Индюк Дастин, Ирландия . Нашего современника, видевшего гей-парады и фриков разной степени чудаковатости, довольно сложно удивить, но в 2008 году Ирландии это удалось — на конкурсе от родины Хэллоуина выступал… индюк по имени Дастин. И хоть был он кукольным, а не настоящим, и на родине его знал каждый ребёнок, европейская аудитория ирландский креатив не оценила — ни задорное шоу, ни самоуверенная песня Irelande douze pointe («Двенадцать баллов Ирландии», высшая оценка на Евровидении) не дали Дастину даже прорваться в финал. Он занял 15-е место в полуфинале, но первое — в истории конкурса как самый необычный участник.

3. «Бурановские бабушки», Россия. Наша страна долго и упорно верила в честность песенного конкурса и посылала на Евровидение талантливых вокалистов. Но в 2012 году сдалась и пошла на поводу у западных стереотипов, отправив выступать «Бурановских бабушек». И затея, конечно же, оказалась успешной. О весёлых пенсионерках, исполняющих фольклор, до этого знала только родная Удмуртия , но Евровидение всё изменило — о русских бабушках заговорил весь мир. Обсуждали и самих певиц, и столь редко звучащий на конкурсе фолк, и саму песню Party For Everybody, исполнявшуюся на смеси удмуртского и английского. Евровидение, привыкшее к романтичным балладам и лихим шоу, было шокировано таким контрастом и отдало «Бурановским бабушкам» заслуженное второе место в конкурсе.

4. Кончита Вурст Австрия . В «десятые» годы мир захватила толерантность, и Европа не стала исключением: править балом стали феминистки и борцы за права сексуальных меньшинств. Евровидение не могло остаться в стороне — так, в 2014 году на сцену вышел австриец Томас Нойвирт , известный под псевдонимом Кончита Вурст. Бородатая женщина с роскошными локонами пронзительно пела, не оставив равнодушным никого. И хотя реакция была разная — одних Кончита возмущала, других восхищала, — у неё были все шансы на победу в конкурсе, уже давно и прочно подсевшем на эпатаж. Так и получилось — Вурст победила легко и непринуждённо.

5. Pertti Kurikan Nimipäivät, Финляндия. Сенсацией следующего, 2015 года снова стала Финляндия — вероятно, в расчёте на «хайп» страна послала на Евровидение панк-группу Pertti Kurikan Nimipäivät, все музыканты которой имеют синдром Дауна. Музыканты устроили настоящее рок-шоу, хоть и нарушили регламент Евровидения — их песня Aina mun pitää («Я всегда должен») длилась меньше двух минут вместо минимальных трёх. Но сердце европейских меломанов не дрогнуло — финская группа не попала даже в финал, хотя и стала самым обсуждаемым участником конкурса.