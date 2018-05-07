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Экс-губернатор Кубани Александр Ткачев не сохранит должность министра сельского хозяйства
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Экс-губернатор Кубани Александр Ткачев не сохранит должность министра сельского хозяйства 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В день инаугурации предложен новый состав правительства России. Депутат Государственной думы Наталья Костенко поделилась предложенными кандидатурами. Стоит отметить, что состав достаточно сильно обновился.
В списке предложенных кандидатур нет фамилии экс-главы Кубани Александра Ткачева, занимавшего должность министра сельского хозяйства России. На его место предложен Алексей Гордеев, курировавший эту сферу до 2010 года.
Напомним, что «ФедералПресс», основываясь на информациит, полученной от анонимного источника близкого к ситуации, писал о том, что Александр Ткачев может не сохранить занимаемую должность. Этот же источник рассказал, что политик может продолжить работу на должности полпреда ЮФО.
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