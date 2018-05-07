Половина внутрироссийских авиарейсов к 2024 году будет проходить в обход Москвы

До половины всех внутрироссийских рейсов к 2024 году должно выполняться без пересадок в Москве , следует из опубликованного на сайте Кремля указа главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках выполнения этой задачи Правительство должно разработать и до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Повысить уровень экономической связанности территории страны предполагается путём реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов.