Половина внутрироссийских авиарейсов к 2024 году будет проходить в обход Москвы 

До половины всех внутрироссийских рейсов к 2024 году должно выполняться без пересадок в Москве, следует из опубликованного на сайте Кремля указа главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В рамках выполнения этой задачи Правительство должно разработать и до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Повысить уровень экономической связанности территории страны предполагается путём реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов.