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Новому кабмину придется работать в форсированном темпе, считает Матвиенко
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Новому кабмину придется работать в форсированном темпе, считает Матвиенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Учитывая масштабность поставленных перед новым правительством задач, новому кабинету министров придется работать в форсированном темпе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Учитывая без преувеличения судьбоносный характер предстоящего этапа развития страны, масштабность и амбициозность тех задач, что были поставлены президентом в послании Федеральному Собранию, которые отражены в только что опубликованном его указе — мне кажется, что правительство должно будет работать в форсированном режиме с тем, чтобы без промедления начать реализацию этих серьезных и крайне важных для страны задач. И здесь весь опыт Дмитрия Анатольевича Медведева, безусловно, будет востребован", — сказала она журналистам.
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