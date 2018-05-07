Смог над Волгоградом назвали песчаной бурей

Со вчерашнего вечера жители Волгограда не могут понять происхождения неизвестной дымки. Непонятный смог над городом-героем вызывает опасение горожан. Его наблюдают во всех районах города.

По мнению директора ФБУ «Центр защиты лесов Волгоградской области» Владимира Ющенко , дымка в небе над Волгоградом не что иное, как песчаная буря.

— То, что сегодня наблюдают волгоградцы во всех районах города, похоже на пыльную бурю, — сообщил Владимир Ющенко V1.ru . — Смог не может образоваться на такой большой территории. Буря идёт с Юго-Востока и Запада. Когда поднимается буря, она поднимает мельчайший слой придорожной пыли и распространяет её на большие территории.

Подобные сегодняшней пыльные бури, считает директор «Центра защиты лесов», наблюдаются в последние годы в Центральной части страны и на юге.

— Возникновение пыльных бурь напрямую связано с гибелью лесполос, высаженных вдоль полей. С 1949-го по 1956-й годы реализовался великий сталинский план преобразования природы. Лесные защитные полосы не позволяли пыли и чернозему распространяться по стране. А в последние годы мы видим, что воронежский чернозём разлетается до Брянской, Волгоградской, Астраханской областей и до Калмыкии

«Живые» преграды пыльных бурь в регионе уничтожаются, а значит в скором времени пыльные бури могут стать для Волгограда обычным явлением.

— В течение последних 15-20 лет лесными полосами никто не занимается. Их начали активно вырубать. Они якобы мешают крупногабаритной технике разворачиваться на полях. Поэтому деревья выкорчёвывают или спиливают. Совсем недавно такую неутешительную картину я наблюдал в Палассовском и Старополтавском районах. Теперь вся система лесозащитных полос потеряна на юге страны.

Последний «лесной щит» вокруг Волгограда депутаты городской думы решили вырубить в начале прошлого года. Они приняли решение о прокладке участка Третьей Продольной магистрали через государственную защитную полосу в Кировском районе Волгограда, высаженную в 1948 году в соответствии с планом Сталина по преобразованию природы. Спустя шесть месяцев — 23 августа 2017 года, в годовщину ковровой бомбёжки Сталинграда, большая пыльная буря накрыла Волгоград.