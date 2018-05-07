«Дикая нумерация». Нижегородцы обсуждают номера путей на Московском вокзале.

Здание Московского вокзала открыли для пассажиров 28 апреля. После реконструкции его площадь выросла на тысячу кв. м. В здании появились удобные залы ожидания, кафе, бизнес-зал с переговорной комнатой, комната матери и ребенка с игровой зоной. Обновлённый вокзал встретит гостей, прибывающих в Нижний Новгород на матчи чемпиона мира по футболу 2018 года. Несмотря на масштабную реконструкцию, у нижегородцев нашлись претензии к новому зданию.

— Побывал сегодня на вокзале, оценил. Всё круто! Всё достойно. Но одна ложка дёгтя нашлась. И, как по мне, достаточно крупная. Боюсь, что и туристы, и сами нижегородцы запомнят вокзал вовсе не качеством ремонта… — написал на форуме NN.ru пользователь Stephan S. — На новых табло прибытия-отправления указывается номер пути. Только номер пути. БЕЗ номера платформы. Понимаете, что это значит?

Stephan S напомнил, что 4 путь расположен на платформе № 1, 6 и 8 пути — на 2 платформе, 1 и 5 — на третьей. Указатели на самом вокзале направляют лишь на платформы, но не на пути. А вот на электронном табло указаны, наоборот, только пути.

— И вот представьте: гости города смотрят и видят, что их поезд на 4-м пути. Как им понять, что на 4-й путь не надо никуда спускаться? Впрочем, у выхода на платформу таки написано, что 4-й путь — туда. Единственный подобный указатель. На остальных — платформы. А вот у этих граждан поезд на 1-м пути стоит. Это значит, надо спускаться вниз по лесенке и идти на 3-ю платформу. Как им это понять? — негодует Stephan S. — Нет, не только Синий забор наш символ. Ещё — дикая нумерация. Преследует наш город. У автобусов: т-3 — это не 3, т-40 — это не 40, 57 и т-57, 41 и т-41… И на вокзале: первый — это третья, первая — это четвёртый.

Однако не все согласились с оценкой пользователя. Нашлись и такие, кто считает такую нумерацию единственно верной и логичной. Хотя и у них возник вопрос, почему табло показывает лишь номера путей, но не платформ.

— Нету никакого хаоса. Нумерация путей на железной дороге сохраняется на станциях и перегонах. Так 1,2,3,4 главные пути станции Нижний Новгород-Московский являются продолжением соответствующих главных путей перегонов Нижний Новгород-Московский — Толоконцево и Нижний Новгород-Московский — Нижний Новгород-Сортировочный, — написал пользователь форума под ником «Железнодорожник». — Поэтому такая «странная» нумерация. Почему на табло не написали номера платформ — серьезный вопрос к вокзальщикам.