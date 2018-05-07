Почти 500 молодых кустарников высадили во дворах Лосинки 6 мая

В Лосиноостровском районе продолжаются весенние посадки зеленых насаждений. Накануне во дворах Лосинки высадили почти 500 саженцев сирени, барбариса, кизильника, чубушника и других кустарников и семь деревьев.

Во дворе дома 9 на улице Малыгина председатель совета дома Любовь Ткаченко заранее оповестила соседей об озеленении. Откликнулись многие: ведь загодя они обсудили места посадок каждого нового растения. Так, возле детской площадки появилась небольшая зеленая изгородь, в вдоль дворового проезда устроили зеленый «заборчик» из караганы.

Также растения сажали на ул. Челюскинская, 10, корп. 2 и 14, корп. 1. Там появилось больше полутора сотен кустов спиреи, калины, кизильника, караганы, а двор на ул. Коминтерна, 21/2 украсили три молодых деревца — ива, лох и сосна горная, а также сотня кустарников.

Как пояснил заместитель главы управы Лосиноостровского района Игорь Мальцев , карту посадок растений составляли с учётом заявок жильцов и результатов опроса на портале «Активный гражданин».

— Жители сами выбирали, что они хотят видеть в своих дворах, а специалисты скорректировали выбранные места с учетом прохождения подземных коммуникаций и приживаемости растений. Все посадки также проходят под контролем специалистов по озеленению столичного департамента природопользования, — отметил Мальцев.

Следующие посадки на территории Лосиноостровского района пройдут в будущую субботу, 12 мая, на улицах Напрудная, 5; Оборонная, 4 и Малыгина, дома 3; 18, корп. 1 и 22. Участие в них могут принять все желающие. (иб)