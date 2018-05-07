«Бессмертный полк» изменил маршрут в Костроме

В этом году колонна «Бессмертного полка» пойдет 9 мая по другому маршруту, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники смогут собраться сразу в двух местах.

По словам организаторов, колонна будет формироваться от областной станции переливания крови на проспекте Мира, 106. Планируется, что в шествии примут участие тысячи человек, поэтому колонна растянется до Вечного огня.

После этого участники пройдут с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны до площади Сусанинской. Раньше «Бессмертный полк» шел только до площади Мира.

Сбор участников шествия назначен 9 мая на 11 часов. Старт — 11 часов 30 минут.