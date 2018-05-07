Ещё
«Бессмертный полк» изменил маршрут в Костроме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бессмертный полк» изменил маршрут в Костроме 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В этом году колонна «Бессмертного полка» пойдет 9 мая по другому маршруту, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники смогут собраться сразу в двух местах.
По словам организаторов, колонна будет формироваться от областной станции переливания крови на проспекте Мира, 106. Планируется, что в шествии примут участие тысячи человек, поэтому колонна растянется до Вечного огня.
После этого участники пройдут с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны до площади Сусанинской. Раньше «Бессмертный полк» шел только до площади Мира.
Сбор участников шествия назначен 9 мая на 11 часов. Старт — 11 часов 30 минут.
Kostroma.Today: последние новости
Европейский суд потребовал Россию объяснить запреты гей-парадов в Костроме Теплоход до Борщино совершил первое плавание из Костромы Борис Коробов представит книгу о лихих костромских 90-х
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать581
Мир отреагировал на инаугурацию Путина346
Путин раздал первые указы280
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1293
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение