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СМИ: председатель правления банка «Аверс» покинет свой пост
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СМИ: председатель правления банка «Аверс» покинет свой пост 

Банки.ру 1 час назад
Председатель правления банка «Аверс» Камиль Юсупов в ближайшие дни покинет свой пост. Об этом сообщает казанский портал «Финансист» со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении инсайдерскую информацию.
Уточняется, что исполняющей обязанности предправления будет назначена заместитель председателя правления кредитной организации Аида Волкова.
Юсупов является председателем правления банка «Аверс» с апреля 2015 года, до этого он руководил татарстанской дирекцией банка ВТБ.
В конце апреля этого года банк «Аверс» покинула главный бухгалтер Лилия Бикчантаева, ее место занял Рамиль Билалов, напоминает «Финансист».
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