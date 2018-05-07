СМИ: председатель правления банка «Аверс» покинет свой пост

Председатель правления банка «Аверс» Камиль Юсупов в ближайшие дни покинет свой пост. Об этом сообщает казанский портал «Финансист» со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении инсайдерскую информацию.

Уточняется, что исполняющей обязанности предправления будет назначена заместитель председателя правления кредитной организации Аида Волкова.

Юсупов является председателем правления банка «Аверс» с апреля 2015 года, до этого он руководил татарстанской дирекцией банка ВТБ

В конце апреля этого года банк «Аверс» покинула главный бухгалтер Лилия Бикчантаева, ее место занял Рамиль Билалов, напоминает «Финансист».