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Виртуальные концертные залы появятся в 500 городах России
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Виртуальные концертные залы появятся в 500 городах России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на необходимость создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах страны — в понедельник глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
"Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации", — говорится документе.
Как сообщила пресс-служба Кремля, также в указе содержатся пункты, касающиеся других областей культуры. В нем, в частности, говорится, что при разработке национальной программы в сфере культуры правительству нужно обратить особое внимание на необходимость создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.
Еще одним важным пунктом стало обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. Также планируется активнее продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра. В сельских поселениях должно появиться больше культурно-досуговых организаций клубного типа.
Кроме того, Путин обозначил необходимость создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. Также правительство РФ должно уделить больше внимания подготовке кадров для организаций культуры и поддержке добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России.
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