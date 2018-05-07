Виртуальные концертные залы появятся в 500 городах России

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на необходимость создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах страны — в понедельник глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Как сообщила пресс-служба Кремля, также в указе содержатся пункты, касающиеся других областей культуры. В нем, в частности, говорится, что при разработке национальной программы в сфере культуры правительству нужно обратить особое внимание на необходимость создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.

Еще одним важным пунктом стало обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. Также планируется активнее продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра. В сельских поселениях должно появиться больше культурно-досуговых организаций клубного типа.

Кроме того, Путин обозначил необходимость создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. Также правительство РФ должно уделить больше внимания подготовке кадров для организаций культуры и поддержке добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России.