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Въезды в Балашиху на Носовихинском шоссе благоустроят до конца июня
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Въезды в Балашиху на Носовихинском шоссе благоустроят до конца июня 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Два въезда в Балашиху на Носовихинском шоссе со стороны Реутова и Купавны планируют благоустроить до конца июня 2018 года. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева до конца июня мы планируем завершить благоустройство двух въездов в Балашиху на Носовихинском шоссе — со стороны Купавны и Реутова. Уже завершены проектные работы
Сергей Юров.
Он добавил, что в рамках благоустройства планируется провести озеленение территорий, установить ограждения, заменить автобусные павильоны, организовать тротуары, привести в порядок инженерные сети.
При въезде в Балашиху по Носовихинскому шоссе со стороны Купавны уже начались подготовительные работы. Также при въездах в город на трассе убрали незаконно размещенные рекламные конструкции
— Сергей Юров.
Ранее о необходимости благоустройства въездов в подмосковные города сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. Речь шла о 24 муниципальных образованиях Московской области.
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