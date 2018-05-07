Игровой и спортивный комплексы установят на Борисовских прудах

Детский городок и спортивный комплекс установят во дворе владения №29 по улице Борисовские пруды в течение года.

Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок, во дворовой территории Борисовских прудов установят игровые городки для детей «Тропикана» и «Вертолет» (милитари) и «Москва», крытый атлетический павильон, а также хоккейную коробку.

Кроме того, на новой спортивной площадке появятся ворота для минифутбола, волейбольные стойки с сеткой, а также сетка с баскетбольным щитом. Отмечается, что вместе с малыми архитектурными формами в Братееве установят спортивно-развивающее оборудование.