Вадим Власов пригласил активных жителей региона принять участие в работе Общественного совета

По инициативе министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова обновлен состав Общественного совета, организованного при ведомстве. Первое заседание в новом составе состоялось 4 мая.

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, решения, принимаемые в отношении общественного транспорта и состояния дорог, касаются практически каждого жителя региона. Поэтому здесь в первую очередь необходимо учитывать общественное мнение, предложения и рекомендации граждан, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций. Министр напомнил, что в регионе успешно реализуется проект «Безопасные и качественные дороги», и для контроля за своевременностью и качеством выполнения дорожных работ в рамках проекта помощь общественников неоценима.

Каждый присутствующий на заседании высказал свои предложения по организации работы Общественного совета и по формированию повестки заседаний. В частности, Андрей Нестеренко считает, что «критика должна быть конструктивная, предложения — реальными, и одна из главных задач работы Совета — снижение смертности на дорогах из-за ненормативного состояния дорог». Дмитрий Гусев предложил каждому члену Совета ознакомиться со Стратегией развития региона до 2035 года и внести свои предложения.

По данным регионального минтранса, по итогам обсуждения было принято решение на следующем заседании обсудить предложения по организации движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде и по организации весогабаритного контроля на территории региона.

«Я вижу необходимость Общественного совета. Уже есть много реальных полезных идей. В основном они касаются организации движения в Нижнем Новгороде. Поэтому на заседания совета обязательно будем приглашать представителей администрации Нижнего Новгорода. Работать будем не реже одного раза в месяц, а при необходимости и чаще. Это поможет сделать деятельность министерства более эффективной и открытой. Прежде чем принять решение, необходимо услышать все точки зрения. Кроме того, я надеюсь на помощь Общественного совета в информировании населения. Зачастую отсутствие информации приводит к неудобствам для людей», — считает Вадим Власов.

По итогам заседания министр дал первое поручение: до начала ЧМ-2018 навести порядок в салонах общественного транспорта. Водителям пассажирского транспорта рекомендовано придерживаться на работе строгого стиля одежды.

Вадим Власов пригласил активных жителей региона принять участие в работе Общественного совета. Для того, чтобы стать его членом, необходимо иметь опыт работы в сфере организации движения транспорта и дорожном хозяйстве или реальные предложения. Заявку на участие нужно оставить на сайте минтранса в разделе «Обращение граждан/Предложения» с пометкой «Общественный совет».

Общественный совет при министерстве транспорта и автомобильных дорог был создан три года назад. Он призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан, сделать деятельность министерства более прозрачной и открытой. Новый состав Общественного совета можно будет узнать на сайте министерства до конца мая, после завершения его формирования.