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Ещё два ТЦ приостановили работу в Кирове из-за нарушений
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Ещё два ТЦ приостановили работу в Кирове из-за нарушений 

RT на русском 1 час назад
Фото: ГТРК Вятка
Ещё два торговых центра приостановили работу по решению суда в Кирове из-за нарушений, сообщает progorod43.ru.
Это «Апельсин» и «Мегаспорт». Как заявили в прокуратуре Кировской области, эти ТЦ не прошли проверку на соблюдение требований пожарной безопасности.
Их деятельность прекращена до тех пор, пока не будут устранены выявленные нарушения.
Ранее в МЧС заявили о выявлении 600 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности.
Издание «Реальное время» сообщило, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.
RT на русском: последние новости
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