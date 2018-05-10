В Ботаническом саду Санкт-Петербурга пройдёт фестиваль японской культуры «Сакура Мацири».

Территорию парка разделят на пять зон, где для посетителей организуют мастер-классы, лекции и чайные церемонии. В павильоне «Гербрий» откроется выставка растений Японии . Главной достопримечательностью фестиваля станет цветущая сакура.

Гости фестиваля 12 мая смогут посетить урок японского языка и побывать на показе дизайнерских юката. В Северном дворе Ботанического сада пройдёт выставка вышивки сасико, также посетителям продемонстрируют игры сёги и го.

В воскресенье, 13 мая, в Ботаническом саду пройдёт чайная церемония, шоу боевых искусств и квест для детей.

Фестивальные площадки будут открыты для гостей с 11:00 до 17:00 по московскому времени.