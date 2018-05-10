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В Ботаническом саду Санкт-Петербурга пройдёт фестиваль японской культуры «Сакура Мацири».
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В Ботаническом саду Санкт-Петербурга пройдёт фестиваль японской культуры «Сакура Мацири». 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Территорию парка разделят на пять зон, где для посетителей организуют мастер-классы, лекции и чайные церемонии. В павильоне «Гербрий» откроется выставка растений Японии. Главной достопримечательностью фестиваля станет цветущая сакура.
Гости фестиваля 12 мая смогут посетить урок японского языка и побывать на показе дизайнерских юката. В Северном дворе Ботанического сада пройдёт выставка вышивки сасико, также посетителям продемонстрируют игры сёги и го.
В воскресенье, 13 мая, в Ботаническом саду пройдёт чайная церемония, шоу боевых искусств и квест для детей.
Фестивальные площадки будут открыты для гостей с 11:00 до 17:00 по московскому времени.
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