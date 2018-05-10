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В Ботаническом саду расцвел официальный природный символ Владивостока
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В Ботаническом саду расцвел официальный природный символ Владивостока 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Рододендрон ‐ «звезда майско‐июньского сезона» ботсада ‐ расцвел. Официальный природный символ столицы Приморского края щедро дарит посетителям и работникам Ботанического сада‐института Дальневосточного отделения РАН свою красоту и пряный аромат. Об этом сообщил сай администрации Владивостока.
Биологи подчеркивают, что «именно сейчас розовые, белые, лиловые и кремовые цветы рододендрона расцвечивают сад. Среди разных видов этого растения есть и наши — рододендроны остроконечный, сихотинский, даурский, Шлиппенбаха».
Скоро это красивое растение украсит и ландшафт Владивостока. Недавно городские службы высадили сотни саженцев рододендрона.
Рододендрон занесен в Красную книгу и считается гордостью Приморского края.
Весной в Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» в Москве можно увидеть цветение редкой орхидея‐вампира.
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