В Ботаническом саду расцвел официальный природный символ Владивостока

Рододендрон ‐ «звезда майско‐июньского сезона» ботсада ‐ расцвел. Официальный природный символ столицы Приморского края щедро дарит посетителям и работникам Ботанического сада‐института Дальневосточного отделения РАН свою красоту и пряный аромат. Об этом сообщил сай администрации Владивостока.

Биологи подчеркивают, что «именно сейчас розовые, белые, лиловые и кремовые цветы рододендрона расцвечивают сад. Среди разных видов этого растения есть и наши — рододендроны остроконечный, сихотинский, даурский, Шлиппенбаха».

Скоро это красивое растение украсит и ландшафт Владивостока . Недавно городские службы высадили сотни саженцев рододендрона.

Рододендрон занесен в Красную книгу и считается гордостью Приморского края.