Ещё
Открытие Ботанического сада перенесли на июнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открытие Ботанического сада перенесли на июнь 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Реконструкция Ботанического сада завершится летом. Об этом сообщили представители Самарского университета.
— Официальное открытие состоится в июне, — рассказали в пресс-службе вуза. — Сроки пришлось немного перенести из-за погодных условий.
Сад закрыли на ремонт 14 августа. Сейчас подрядчики заканчивают обустраивать дорожки внутри рекреации. Часть из них оградили бордюрным камнем, остальные засыпят гравием. Одновременно с этим рабочие устанавливают фонари. Для них уже готовы бетонные основания.
Подрядчики уложили плитку у нового входа на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Здесь осталось установить входную группу — конструкцию с надписью «Ботанический сад Самарского университета» и павильон. В будущем в нем обустроят пропускной пункт или магазин по продаже саженцев.
Помимо проведения строительных работ, в Ботаническом саду вырубают сорные растения. К ним относятся клен ясенелистный и карагач. Вместо них посадят другие деревья.
63.ru: последние новости
Там, где сажали картошку: власти пообещали построить дорогу на улице Дачной в 2019 году «А где инновации?»: аудиторы сочли неэффективными траты самарского наноцентра на стартапы Установку заборов в Кировском районе придется передвинуть поближе к ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80230
Медведев предложил Дворковичу новую должность106
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом66
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине184
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1220
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение