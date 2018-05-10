Открытие Ботанического сада перенесли на июнь

Реконструкция Ботанического сада завершится летом. Об этом сообщили представители Самарского университета.

— Официальное открытие состоится в июне, — рассказали в пресс-службе вуза. — Сроки пришлось немного перенести из-за погодных условий.

Сад закрыли на ремонт 14 августа. Сейчас подрядчики заканчивают обустраивать дорожки внутри рекреации. Часть из них оградили бордюрным камнем, остальные засыпят гравием. Одновременно с этим рабочие устанавливают фонари. Для них уже готовы бетонные основания.

Подрядчики уложили плитку у нового входа на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Здесь осталось установить входную группу — конструкцию с надписью «Ботанический сад Самарского университета» и павильон. В будущем в нем обустроят пропускной пункт или магазин по продаже саженцев.

Помимо проведения строительных работ, в Ботаническом саду вырубают сорные растения. К ним относятся клен ясенелистный и карагач. Вместо них посадят другие деревья.