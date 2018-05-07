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Омск потратил более 200 тыс. рублей на украшения к 9 мая
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Омск потратил более 200 тыс. рублей на украшения к 9 мая 

Rambler News Service 24 минуты назад
Фото: superomsk.ru
Мэрия Омска потратила 206,4 тыс. руб. на украшение Омска к празднованию Дню победы, сообщает «Город55» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Главным графическим оформлением 2018 года стал силуэт скульптуры Солдата-Победителя, установленной в Парке им. 30-летия Победы, сопровождаемый фразой: «Во имя живущих — Победа!».
Подготовкой Омска к празднику занимался ИП К. Кучеренко. В городе также были размещены плакаты, баннеры, флаги и прочие украшения, приуроченные к 9 мая. В прошлом году, как отмечает издание, эти же работы обошлись в 92,3 тыс. руб.
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