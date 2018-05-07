Акция «Бессмертный полк» прошла в Каире

Акция «Бессмертный полк» состоялась в египетской столице в понедельник, в ней приняли участие десятки проживающих в городе россиян.

Десятки школьников, их родителей, учителей, дипломатов и сотрудников загранучреждений собрались в школе посольства России , передает ТАСС . Россияне в Каире отдали дань мужеству и героическому подвигу советского народа, который победил фашизм.

Кроме того, ученики с георгиевскими ленточками на одежде со сцены школьного актового зала рассказали о подвигах своих дедов и прадедов, прошедших войну. Среди тех, о ком рассказали школьники, оказалось и несколько Героев СССР. Зрителям показали слайды и кинохронику Великой Отечественной войны, а в завершении собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

«У нас прошли уроки мужества, где мы рассказывали нашим ученикам о детях войны. Кроме того, был организован Фестиваль патриотической песни, на котором выступили с музыкальными произведениями того времени все классы, а со следующего года планируется создать «Книгу памяти», где в единый архив будут объединены фотографии и жизненные истории прошедших ее близких наших ребят, даже тех, кто уже закончил нашу школу. Мы должны помнить подвиг нашего народа и не забывать, что мир — в наших руках», — сказала директор школы Ольга Денисова

Глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире Алексей Теванян сообщил, что на базе центра проходит конкурс среди изучающих компьютерную графику египетских студентов на лучший графический дизайн плаката, посвященного Великой Отечественной войне. «Уже на первом этапе акции для участия в конкурсе были присланы сотни работ молодых египтян. Всего мы получили порядка полутора тысяч заявок. Сорок лучших плакатов, отобранных в результате открытого онлайн— голосования, украсят Большой выставочный зал РЦНК 8 мая во время подведения итогов конкурса и награждения победителей. Авторам шести наиболее выдающихся работ, вошедших в экспозицию, достанутся ценные призы», — рассказал он.

По его словам, празднование Победы проходит как на берегах Нила, так и на побережьях Красного и Средиземного морей — в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и Александрии.

«Еще в апреле стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой в четырех городах открыты пункты раздачи этого неотъемлемого атрибута празднования Победы», — отметил Теванян. Он добавил, что в Каире проходят встречи с соотечественниками и русскоговорящими египтянами, показы фильмом о ВОВ, тематические фотовыставки театрально-музыкальные постановки творческих коллективов клубов соотечественников «Надежда» и «Александрия».

Ранее сообщалось, что в ряде государств прошла акция «Бессмертный полк», в некоторых странах она состоялась впервые.