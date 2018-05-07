Зачем Сталин хотел договориться с Гитлером

В Европе и сейчас бытует мнение, что Советский Союз якобы хотел вступить в сговор с фашистской Германией . Этот миф был сформирован во многом благодаря роману разведчика-перебежчика Вальтера Кривицкого «Я был агентом Сталина». В этом произведении представитель Сталина Канделаки пытается «любой ценой» заключить сделку с Гитлером, которую тот отвергает. Зачем же на самом деле Сталин посылал своего эмиссара в Берлин?

Францией, Хрупкий мир В 1926 году Германия и СССР подписали Берлинский договор, который регулировал как военные, так и торговые связи двух стран. Тогда ещё не гитлеровская Германия взяла на себя обязательство сохранять нейтралитет, если между СССР и третьей стороной возникнет военный конфликт. Таким образом Германия также пыталась оптимизировать отношения с Советами, которые по понятным причинам могли испортиться после подписания в 1925 году Локарнских соглашений с Великобританией Италией , Чехословакией, Бельгией Польшей . Берлинский договор стал началом кредитного и торгового сотрудничества между Германией и СССР на постоянной основе.

Советско-германские договоренности были хорошим противодействием монополии, к которой в 1920-е годы активно стремились Англия и Франция (безусловно, желая притянуть к себе и Германию), а также вносили некое равновесие в непростые советско-польские отношения. Неудивительно, что приход Гитлера к власти серьёзно встревожил советских дипломатов, десятилетиями добивавшихся дружбы с Германией.

Опасения их были не напрасны: сотрудничество между странами стало сворачиваться по всем фронтам. Отразилось это и на экономической сфере: только за полгода советский экспорт сократился на 44%, снизился экспорт и из Германии. В конечном счёте германо-советское торговое соглашение от 2 мая 1932 года гитлеровское правительство признало недействительным.

Как СССР выдавили с рынка

Как известно, свято место пусто не бывает, поэтому, как только Советский Союз резко ушёл с рынка Германии, на него тут же потекли товары из Великобритании и США . Уже в апреле 1933 года были подписаны англо-германские соглашения по поставкам угля, в области торговли, а также по платежам.

На платёжном соглашении стоит остановится подробнее. Согласно этому документу, каждый немецкий товар на сумму 100 фунтов покупался англичанами в обмен на то, что немцы приобретали английский товар на 65 фунтов. Сомнительно выгодная сделка, особенно на фоне того, что постепенно со стороны Англии пошли массовые поставки продукции двойного назначения.

После прихода Гитлера к власти Советский Союз прекратил с Германией всякое военное сотрудничество. Англичане как всегда подсуетились и полностью заполнили образовавшийся вакуум. Германские военные стали стажироваться в различных войсковых подразделениях Великобритании.

Не упустила отличную возможность и Франция, начав продавать Гитлеру свои танки «Рено» . Только в 1935 году Третий рейх получил 400 французских танков. В это же время Великобритания и США постоянно помогали фюреру, передавая технологии и поставляя авиадвигатели.

Ищите нефть

Самолеты, танки, двигатели — это всё необходимые компоненты для войны нового формата, но эта техника работает исключительно на нефтепродуктах. А по добыче этого вида ресурсов Советскому Союзу на континенте почти не было равных. И даже несмотря на сложности в политической и торговой сферах, советско-германские общества «Дерунафт» и «Дероп», занимавшиеся закупками нефти, бензина и керосина, оставались лидерами на германском рынке. Такое положение вещей удивляло наших будущих союзников, ведь импортные самолеты и танки не могли полететь и поехать в Советы на советском же топливе. Более того, Гитлер мог направить свою воинственную энергию в противоположную сторону. И с этим срочно нужно было что-то делать.

3 марта 1933 года в Москву пришла срочная телеграмма из советского посольства в Берлине: «Получены сведения об инспирации поджога Рейхстага Детерингом, надеющимся в результате обострения борьбы с коммунизмом и СССР в Германии добиться изгнания „Дероп“ и осуществления нефтяной монополии». [С-BLOCK]

Детеринг — нидерландский предприниматель и один из самых богатых людей своего времени — нажил капитал благодаря нидерландско-британской корпорации «Роял Датч Шелл ». Он также известен тем, что поддержал внушительной суммой нацистов Германии, когда их партия могла потерпеть фиаско: бакинские месторождения, которые должны были вернуться к Детерингу в случае победы над СССР, стоили таких вложений.

План Детеринга удался. В Германии началась антисоветская истерия, и гитлеровские штурмовики разгромили и «Дероп», и «Дерунафт». Пустующее место главного поставщика топлива для немцев автоматически заняла «Роял Датч Шелл», а впоследствии к ней присоединились и американские лидеры нефтяной отрасли. В 1935 году Детеринг договорился с Гитлером о поставках Третьему рейху бензина и керосина в размере годового потребления, так Германия оказалась в полной зависимости от британской нефти.

«Миссия Канделаки»

Сталин понимал, что Великобританию и других игроков пугает перспектива создания нового экономического союза Германии и СССР. Понимал он и то, что дело идёт к войне семимильными шагами. Даже во время визита в Советский Союз английского лорда-хранителя Большой печати, которым в 1935 году являлся Энтони Иден , Сталин заметил, что, если бы Великобритания сказала Германии: «Не дам тебе ни денег, ни сырья, ни металла», — то «мир в Европе был бы обеспечен». На это Иден мог только промолчать.

Единственным выходом из сложившейся ситуации был возврат к торговому партнёрству с Германией. А так как на кону стояла судьба всего континента, то Сталин отправил в Берлин человека, с которым мог бы работать напрямую. Это гарантировало и быстрое решение всех экономических вопросов между странами. [С-BLOCK]

У Канделаки был и другой плюс: он не принадлежал ни к германофилам, ни к германофобам, которые тогда занимали в МИД первые позиции. Сталину были необходимы независимая оценка происходящего и свежие мысли по поводу улучшения торгово-экономических отношений с Германией.

В итоге выход был найден. В какой-то момент Гитлер признал, что его антиверсальская политика, за счёт которой, в частности, он добился власти, рушится на глазах: о чём можно было говорить, когда вся экономика Германии существовала исключительно на средства Англии и других победителей в Первой Мировой войне?

Фюрер осознал, что перегнул палку с антисоветской риторикой, и 20 марта 1935 года СССР и Германия подписали соглашение об экспорте германских товаров в Советский Союз. А 9 мая того же года страны заключили договор о предоставлении германским правительством 200-миллионого кредита сроком на 5 лет. В обмен на разного рода оборудование Советский Союз обязался поставлять железную руду, марганец, нефть и цветные металлы. В 1935 году Ялмар Шахт, глава Рейхсбанка, подтвердил Канделаки готовность Германии выделить СССР кредит уже на миллиард марок сроком на 10 лет. [С-BLOCK]

Однако народный комиссар по иностранным делам Максим Литвинов потребовал прекратить работу в этом направлении, советуя «уклоняться от дальнейших разговоров», и ни в коем случае не подписывать никакие документы. А сам сообщил о происходящем во Францию и Чехословакию. При этом в ЦК и Политбюро данный вопрос не обсуждался.

В результате обо всём узнала британская разведка, а слова самого Шахта о том, что следует «держаться курса на углубление хозяйственных отношений с СССР» только подлили масла в огонь. По всей Европе стали распространяться слухи, благодаря которым миссия Канделаки приобрела мифическое значение. В итоге в 1936 году Шахт прекратил все переговоры с Канделаки. А в 1941 году Гитлер начал войну с Советским Союзом.