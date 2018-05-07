Гранитное покрытие в переходе у метро «Улица 1905 года» восстановят к 30 мая

На встрече с префектом Центрального административного округа Владимиром Говердовским 28 февраля жители Пресненского района обратились к представителям власти с жалобой. Они попросили восстановить плиточное покрытие в подземном переходе около станции Московского метрополитена «Улица 1905 года».

— По полученной информации от Государственного бюджетного учреждения «Гормост» работы по ремонту гранитного покрытия на объекте будут выполнены в срок до 30 мая, — прокомментировал Владимир Травкин , первый заместитель префекта ЦАО.

Отметим, что встречи населения с Владимиром Говердовским проходят регулярно. На таких собраниях жители округа могут обратиться к властям с просьбами и жалобами.