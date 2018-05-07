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В УМВД России по г.о. Подольск полицейские и общественники провели акцию «Георгиевская лента»
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В УМВД России по г.о. Подольск полицейские и общественники провели акцию «Георгиевская лента» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В УМВД России по г.о. Подольск сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при УМВД Максимом Кругловым и городским клубом мотоциклистов провели акцию «Георгиевская лента».
Основная цель мероприятия — напомнить жителям и гостям города о годах Великой Отечественной войны, поблагодарить родных и близких, защищавших Родину от фашистских захватчиков.
На центральной улице города сотрудники ОГИБДД УМВД совместно с членами байкерского клуба раздали участникам дорожного движения Георгиевские ленты, ставшие символом Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные ленты таккже сотрудники полиции раздавали обратившимся в территориальные подразделения УМВД гражданам.
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