В УМВД России по г.о. Подольск полицейские и общественники провели акцию «Георгиевская лента»

УМВД России по г.о. Подольск сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при УМВД Максимом Кругловым и городским клубом мотоциклистов провели акцию «Георгиевская лента». Основная цель мероприятия — напомнить жителям и гостям города о годах Великой Отечественной войны, поблагодарить родных и близких, защищавших Родину от фашистских захватчиков. На центральной улице города сотрудники ОГИБДД УМВД совместно с членами байкерского клуба раздали участникам дорожного движения Георгиевские ленты, ставшие символом Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные ленты таккже сотрудники полиции раздавали обратившимся в территориальные подразделения УМВД гражданам.