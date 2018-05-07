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В Волгограде Вечному огню устроили водные процедуры накануне 9 Мая
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В Волгограде Вечному огню устроили водные процедуры накануне 9 Мая 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда в эти минуты бригада коммунальных рабочих из шланга обильно поливает водой Вечный огонь на Аллее Героев. Сегодня накануне Дня Победы памятник отмывают от грязи и пыли.
— Сегодня мы готовим Вечный огонь к предстоящему празднику, — рассказал V1.ru директор муниципального предприятия «Зеленхоз» Максим Логунов. — Многочисленных гостей парада Победы, туристов и горожан памятник на Аллее Героев должен встретить чистым без грязи и пыли.
Мраморные плиты перед большим праздником у Вечного огня очистят с помощью специальных моющих средств. Затем их отполируют до блеска.
Водные процедуры по всему периметру комплекса на Аллее Героев, куда входят не только Вечный огонь, но и братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда, сегодня мыли с помощью специальной коммунальной машины. Груженный огромными баками с водой грузовик снабжал водой рабочих, а те в свою очередь постарались, что бы на гранитных и мраморных плитах не осталось ни пылинки.
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