Центр госуслуг Бибирева не будет принимать посетителей в День Победы

В День Победы, 9 мая, центр государственных услуг Бибирева, как и другие столичные офисы «Моих документов», будет закрыт для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

— С 10 мая центры госуслуг будут работать в обычном режиме: без перерывов и выходных с 08.00 до 20.00, а флагманский офис — с 10.00 до 22.00. Кстати, режим работы других служб, находящихся в центрах госуслуг, в праздничный день отличается. С ним можно ознакомиться на нашем сайте, — уточнили в пресс-службе «Моих документов».

Напомним, что центр госуслуг Бибирева расположен по адресу: Мелиховская улица, дом 4А. Центр работает с понедельника по воскресенье без перерыва на обед. (ип)