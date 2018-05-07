Возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны организуют в Воскресенском

Фото: администрация поселения Воскресенское

В Воскресенском 8 мая пройдет акция возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны.

— Мероприятие пройдет на территории деревни Ямонтово, где расположен обелиск «Участникам Великой Отечественной войны 1941-45 годов» в Сквере Победы. В возложении цветов примет участие большое количество жителей поселения и общественных деятелей, — рассказал сотрудник администрации Воскресенского. — В настоящее время желание присутствовать на мероприятии изъявили представители Молодежной палаты и Совета Ветеранов.

Акция начнется в 10:00.