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Возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны организуют в Воскресенском
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Возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны организуют в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Воскресенское
В Воскресенском 8 мая пройдет акция возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны.
— Мероприятие пройдет на территории деревни Ямонтово, где расположен обелиск «Участникам Великой Отечественной войны 1941-45 годов» в Сквере Победы. В возложении цветов примет участие большое количество жителей поселения и общественных деятелей, — рассказал сотрудник администрации Воскресенского. — В настоящее время желание присутствовать на мероприятии изъявили представители Молодежной палаты и Совета Ветеранов.
Акция начнется в 10:00.
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