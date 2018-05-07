В Тюменском районе в этом году отремонтируют 196 улиц

В Тюменском районе утвержден план дорожных работ на текущий год. Его сформировали по заявкам, поступившим от муниципальных образований.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Столичном планируют отремонтировать более 57 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения Работы развернутся на 126 улицах в 23 муниципальных образованиях.

— Будет выполнен ремонт 36 километров автомобильных дорог с щебеночным покрытием. Он коснется 70 улиц в 18 муниципальных образованиях. В Боровском , Каскаринском, Московском и Червишевском муниципалитетах планируется устройство тротуаров. Общая их протяженность составит 36,5 километров, — рассказали в администрации Тюменского района.

Продолжится и подготовка площадок, предназначенных для ИЖС. На этот год запланирована разработка проектной документации для строительство дорог в Горьковке, Муллашах и Новотарманском.

Всего в 2018 году в Тюменской районе будет отремонтировано более 93 километров дорог (196 улиц). Из них 26,8 км — это дороги с асфальтовым покрытием, 30,5 — дороги с щебеночным основанием, 36,13 — дороги с щебеночным основанием методом расклинцевания. В прошлом году объем работ был больше. Общая протяженность отремонтированных дорог тогда составила почти 123 километра, а тротуаров — 26.

Работы на автомобильных дорог местного значения начнутся в Тюменском районе уже в ближайшее время. Ремонт коснется территории трех муниципальных образований: Винзилинского, Боровского и Чикчинского. Контракт почти на 57 миллионов рублей выиграло акционерное общество «ТОДЭП». Сейчас компания ищет субподрядчиков.