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В Тюменском районе в этом году отремонтируют 196 улиц
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В Тюменском районе в этом году отремонтируют 196 улиц 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюменском районе утвержден план дорожных работ на текущий год. Его сформировали по заявкам, поступившим от муниципальных образований.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Столичном планируют отремонтировать более 57 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения Работы развернутся на 126 улицах в 23 муниципальных образованиях.
— Будет выполнен ремонт 36 километров автомобильных дорог с щебеночным покрытием. Он коснется 70 улиц в 18 муниципальных образованиях. В Боровском, Каскаринском, Московском и Червишевском муниципалитетах планируется устройство тротуаров. Общая их протяженность составит 36,5 километров, — рассказали в администрации Тюменского района.
Продолжится и подготовка площадок, предназначенных для ИЖС. На этот год запланирована разработка проектной документации для строительство дорог в Горьковке, Муллашах и Новотарманском.
Всего в 2018 году в Тюменской районе будет отремонтировано более 93 километров дорог (196 улиц). Из них 26,8 км — это дороги с асфальтовым покрытием, 30,5 — дороги с щебеночным основанием, 36,13 — дороги с щебеночным основанием методом расклинцевания. В прошлом году объем работ был больше. Общая протяженность отремонтированных дорог тогда составила почти 123 километра, а тротуаров — 26.
Работы на автомобильных дорог местного значения начнутся в Тюменском районе уже в ближайшее время. Ремонт коснется территории трех муниципальных образований: Винзилинского, Боровского и Чикчинского. Контракт почти на 57 миллионов рублей выиграло акционерное общество «ТОДЭП». Сейчас компания ищет субподрядчиков.
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