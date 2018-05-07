Депутаты поддержали идею вернуть Гордеева в правительство, заявил Жуков

"Возвращение в правительство Алексея Васильевича Гордеева, который в свое время тоже был министром сельского хозяйства и, я думаю, что тоже вызвал положительную реакцию у депутатов. Это, действительно, опытный руководитель, он работал и в правительстве в свое время, и губернатором. Он прекрасно знает все вопросы сельского хозяйства", — сказал Жуков журналистам в понедельник.