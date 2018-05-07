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Депутаты поддержали идею вернуть Гордеева в правительство, заявил Жуков
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Депутаты поддержали идею вернуть Гордеева в правительство, заявил Жуков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Идея исполняющего обязанности премьера Дмитрия Медведева вернуть в правительство РФ экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева вызвала положительную реакцию депутатов, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"Возвращение в правительство Алексея Васильевича Гордеева, который в свое время тоже был министром сельского хозяйства и, я думаю, что тоже вызвал положительную реакцию у депутатов. Это, действительно, опытный руководитель, он работал и в правительстве в свое время, и губернатором. Он прекрасно знает все вопросы сельского хозяйства", — сказал Жуков журналистам в понедельник.
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