Альтернативные варианты противогололедной обработки в зимний период подбирают в Вологде

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции Мэр областной столицы Сергей Воропанов . За эту зиму на дороги высыпано около 20, 5 тысяч тонн противогололедных реагентов, большей частью пескосоляной смеси. Это помогло решить проблему с гололедом на дорогах, но сейчас скопившийся за зиму песок приходится выметать с вологодских улиц и тротуаров.

«Поэтому мы приняли решение рассмотреть другие варианты противогололедных смесей, которые можно использовать. Их немало — это и гранитная крошка, и химические реагенты. Нужно оценить плюсы и минусы каждого из них, посмотреть опыт других городов. К началу нового зимнего сезона это будет сделано, и тогда мы примем решение, по какому пути пойти», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас в Вологде активными темпами идет двухмесячник по благоустройству. Ежедневно на дорогах города работает более 50 единиц техники и свыше 120 человек. Они сгребают и убирают мусор на газонах, очищают прилотковую зону от грязи, занимаются мойкой и подметанием проезжей части и тротуаров, грейдированием грунтовых дорог, покраской бордюров. Всего на полигон вывезено около 494 тонн мусора.

Уже приведено в порядок более 2000 кв. м леерных ограждений, а также ограждения Октябрьского моста, путепровода по ул. Мира — Галкинской, Мяснорядского, Винтеровского, Веденеевского мостов. Отремонтированы 30 остановок в разных районах города

Отдельная работа идет на территориях, связанных с празднованием Дня Победы. Выполнен косметический ремонт всех 16 памятников и 2 воинских мемориалов. Стоимость работ по муниципальному контракту составила 496 тысяч рублей. Микрорайоны города украшены флагами — это более 220 цветных полотнищ.