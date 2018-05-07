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Мозговой имплант 66-летней пациентки отключился от удара молнии
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Мозговой имплант 66-летней пациентки отключился от удара молнии 

Ferra.ru 1 час назад
Если когда-нибудь киберпанк станет реальностью и мозговым импланты начнут использоваться для управления гаджетами и для других повседневных целей, нам придётся быть особенно осторожными во время грозы. Поучительной историей на этот случай поделился один врач из Словении.
По его словам, пожилая женщина 66 лет пользовалась специальным мозговым имплантом, снимающим симптомы непроизвольных спазмов шеи. Однажды, когда пациентка была в своей квартире, когда произошёл удар молнии. Он был настолько силён, что, буквально, уничтожил электронику в доме, включая телевизор и кондиционер.
Кроме того, молния стала причиной отказа импланта. Пациентка обнаружила это не сразу, а примерно через час, когда у неё вновь начались спазмы. Она смогла самостоятельно активировать устройство заново и спазмы прошли, впоследствии какого-либо вреда для импланта обнаружено не было. По словам врача, дело могло бы закончиться куда хуже, если бы дама решила подзарядить имплант во время грозы.
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