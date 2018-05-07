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Пермяк продаёт кота-целителя, заряженного энергией, за два миллиона рублей
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Пермяк продаёт кота-целителя, заряженного энергией, за два миллиона рублей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Мотовилихи продаёт кота за два миллиона рублей. Хозяин утверждает, что пушистое животное привлекает удачу и деньги, а также позитивно влияет на здоровье.
Пермяк с выдумкой подошёл к продаже своего пятилетнего кота. Мужчина, которого зовут Арсений, разместил информацию о своём животном на сайте бесплатных объявлений. Он написал, что его кот долгое время жил с человеком, заряженным энергией, поэтому обладает даром позитивного воздействия: привлекает удачу и деньги.
«Он притягивает удачу в бизнесе, так что данная покупка окупится быстро», — утверждает продавец. — «Кот видит что-то из потустороннего мира, общается с ним. Также кот имеет целительные свойства. Всегда, когда кто-то из членов семьи болел, хватало несколько часов сна с котом на груди и болезнь уходила. Цену считаю вполне оправданной. Торг небольшой возможен, если кот хорошо к вам отнесётся».
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