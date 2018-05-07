Ещё
НИУ «МЭИ» принял участие в VI Российском международном энергетическом форуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НИУ «МЭИ» принял участие в VI Российском международном энергетическом форуме 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Делегация НИУ «МЭИ» района Лефортово приняла активное участие в работе VI Российского международного энергетического форума (РМЭФ), который проходил в период с 25 по 27 апреля 2018 года в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Данное мероприятие является одним из ключевых деловых событий в сфере ТЭК. Деловая программа объединила более 30 мероприятий: заседаний, конференций, круглых столов на самые актуальные темы — от теплоэнергетики и модернизации оборудования до энергоэффективности, импортозамещения, цифровизации и подготовки кадров, — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что в этом году РМЭФ привлек 200 экспонентов из 21 региона России и 12 стран мира, 2500 делегатов и 8500 посетителей. (то)
Управа района Лефортово: последние новости
В детском саду на Ухтомской прошел фестиваль творчества В библиотеке на Ухтомской ветеранов поздравили с наступающим праздником На проезжей части Сторожевой улицы восстановили освещение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать592
Мир отреагировал на инаугурацию Путина355
Путин раздал первые указы306
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1301
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение