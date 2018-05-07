НИУ «МЭИ» принял участие в VI Российском международном энергетическом форуме 

Делегация НИУ «МЭИ» района Лефортово приняла активное участие в работе VI Российского международного энергетического форума (РМЭФ), который проходил в период с 25 по 27 апреля 2018 года в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Данное мероприятие является одним из ключевых деловых событий в сфере ТЭК. Деловая программа объединила более 30 мероприятий: заседаний, конференций, круглых столов на самые актуальные темы — от теплоэнергетики и модернизации оборудования до энергоэффективности, импортозамещения, цифровизации и подготовки кадров, — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что в этом году РМЭФ привлек 200 экспонентов из 21 региона России и 12 стран мира, 2500 делегатов и 8500 посетителей. (то)