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Под Новгородом захоронили останки более ста красноармейцев, найденных в ходе Вахты Памяти
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Под Новгородом захоронили останки более ста красноармейцев, найденных в ходе Вахты Памяти 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Останки 118 советских солдат, найденных в ходе Вахты Памяти, захоронили в понедельник в Новгородской области. Церемония прошла на воинском мемориале у урочища Байново в Старорусском районе, сообщила ТАСС главный специалист поисковой экспедиции «Долина» Лариса Лысова.
"Сегодня на воинском захоронении у урочища Байново похоронили останки 118 советских солдат. Все они были найдены на территории Старорусского района в ходе весеннего этапа Вахты Памяти. И только двое из них были обнаружены прошлой осенью, установлены имена, сегодня приехали их родственники из Бурятии и Башкирии", — сказала собеседница агентства, уточнив, что все погибшие солдаты служили в 364-й стрелковой дивизии.
По словам Лысовой, в двухнедельной экспедиции на территории Старорусского района принимали участие 35 отрядов. Поисковики приехали из Новгородской, Кировской, Иркутской областей, а также Красноярского и Пермского края, Тамбова и Якутии. «Помимо погибших воинов, поисковики обнаружили еще 51 медальон, на данном этапе удалось установить уже 20 имен», — добавила представитель экспедиции.
Останки еще 700 советских бойцов и командиров, обнаруженных поисковиками этой весной и прошлой осенью в Старорусском районе, захоронят 22 июня.
Весенний этап «Вахты памяти» в Новгородской области стартовал 23 апреля, в нем принимают участие около 2 тысяч человек.
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