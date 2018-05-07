Под Новгородом захоронили останки более ста красноармейцев, найденных в ходе Вахты Памяти

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. / ТАСС /. Останки 118 советских солдат, найденных в ходе Вахты Памяти, захоронили в понедельник в Новгородской области . Церемония прошла на воинском мемориале у урочища Байново в Старорусском районе, сообщила ТАСС главный специалист поисковой экспедиции «Долина» Лариса Лысова.

"Сегодня на воинском захоронении у урочища Байново похоронили останки 118 советских солдат. Все они были найдены на территории Старорусского района в ходе весеннего этапа Вахты Памяти. И только двое из них были обнаружены прошлой осенью, установлены имена, сегодня приехали их родственники из Бурятии Башкирии ", — сказала собеседница агентства, уточнив, что все погибшие солдаты служили в 364-й стрелковой дивизии.

Тамбова и По словам Лысовой, в двухнедельной экспедиции на территории Старорусского района принимали участие 35 отрядов. Поисковики приехали из Новгородской, Кировской, Иркутской областей, а также Красноярского и Пермского края Якутии . «Помимо погибших воинов, поисковики обнаружили еще 51 медальон, на данном этапе удалось установить уже 20 имен», — добавила представитель экспедиции.

Останки еще 700 советских бойцов и командиров, обнаруженных поисковиками этой весной и прошлой осенью в Старорусском районе, захоронят 22 июня.

Весенний этап «Вахты памяти» в Новгородской области стартовал 23 апреля, в нем принимают участие около 2 тысяч человек.