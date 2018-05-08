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Останки более 1 тыс. солдат обнаружены в ходе «Вахты Памяти» в Новгородской области
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Останки более 1 тыс. солдат обнаружены в ходе «Вахты Памяти» в Новгородской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК Вятка
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая. /ТАСС/. Весенний этап «Вахты Памяти» завершается в Новгородской области, поисковики обнаружили останки более тысячи советских солдат и офицеров. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Совета командиров экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.
"По предварительным данным, за весенний этап «Вахты Памяти» найдено и с воинскими почестями захоронено 1 тыс. 17 солдат и офицеров Красной Армии. Мы продолжаем собирать данные с малых районов — Холм, Поддорье, Марево, там тоже были маленькие захоронения и экспедиции", — рассказал собеседник агентства.
По словам Неофитова, в ходе вахты также был обнаружен ряд артефактов — в том числе более 50 личных медальонов, 10 из которых было расшифровано на месте. У троих погибших были найдены родственники. «В этом году на церемонию захоронения приезжало много членов семей погибших солдат, родственники из Башкирии, Севастополя», — добавил председатель Совета.
"Интересная находка была у православного кировского отряда, который работал в Старорусском районе. Вместе с бытовой утварью, где прятались местные жители в землянках, был найден серебряный оклад иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» XVIII века. Землянка была сделана рядом с деревней Сутоки. Видимо, там прятали все ценное, чтобы немцам не досталось", — рассказал Неофитов.
Весенний этап «Вахты памяти» в Новгородской области стартовал 23 апреля, в нем принимали участие более 2 тыс. человек. В регионе работали отряды из Татарстана, Красноярска, Омска, Томска, а зарубежные страны представляли делегации из Белоруссии, Испании и Германии.
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