Останки более 1 тыс. солдат обнаружены в ходе «Вахты Памяти» в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая. / ТАСС /. Весенний этап «Вахты Памяти» завершается в Новгородской области , поисковики обнаружили останки более тысячи советских солдат и офицеров. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Совета командиров экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.

"По предварительным данным, за весенний этап «Вахты Памяти» найдено и с воинскими почестями захоронено 1 тыс. 17 солдат и офицеров Красной Армии. Мы продолжаем собирать данные с малых районов — Холм, Поддорье, Марево, там тоже были маленькие захоронения и экспедиции", — рассказал собеседник агентства.

По словам Неофитова, в ходе вахты также был обнаружен ряд артефактов — в том числе более 50 личных медальонов, 10 из которых было расшифровано на месте. У троих погибших были найдены родственники. «В этом году на церемонию захоронения приезжало много членов семей погибших солдат, родственники из Башкирии Севастополя », — добавил председатель Совета.

"Интересная находка была у православного кировского отряда, который работал в Старорусском районе. Вместе с бытовой утварью, где прятались местные жители в землянках, был найден серебряный оклад иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» XVIII века. Землянка была сделана рядом с деревней Сутоки. Видимо, там прятали все ценное, чтобы немцам не досталось", — рассказал Неофитов.