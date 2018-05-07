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МВД наградило митрополита Климента орденом
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МВД наградило митрополита Климента орденом 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, после богослужения, которое в Мещовском Свято-Георгиевском монастыре провел митрополит Калужский и Боровский Климент, главе Калужской митрополии был вручен орден фон Плеве. Награду митрополиту вручил начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, Александр Дедов, руководители подразделений и служб управления, а также личный состав МОМВД России «Бабынинский» присутствовали на богослужении и принимали участие в традиционном крестном ходе. Стражи порядка несли хоругвь с ликом Георгия Победоносца. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Этот святой считается покровителем защитников Отечества и вообще всех людей в погонах. Посещать Мещовский Свято-Георгиевский монастырь в день памяти святого у калужских полицейских давно уже стало традицией. Вячеслав фон Плеве, накануне революции 1905 года возглавлявший министерство внутренних дел Российской империи, родился и вырос в Мещовском уезде Калужской губернии. Фон Плеве был убит в 1904 году террористом Сазоновым, который бросил бомбу в карету министра, когда тот ехал с докладом к царю.
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