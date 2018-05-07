Проблематика трудоустройства инвалидов с высшим образованием

Расскажу кратко свою историю. Я являюсь инвалидом с детства (II группа). Учусь в Литературном институте им А. М. Горького. Поступала сама, сдавала вступительные экзамены. В институте мне очень нравится, профессора прекрасные, с ребятами дружу, нашла подруг. Самое главное — найти себя в специальности, т.е. стать литературным журналистом: создать свой авторский проект, сделать собственную программу на радио, писать новости культуры, брать интервью у писателей и поэтов, артистов театра, осуществить давнюю мечту — стать фотографом. Есть инструмент рабочий, но опыта мало, а с работой огромные проблемы. Связываться со мной не хотят работодатели. Я вполне самостоятельно перемещаюсь по городу. Я не нуждаюсь в специальных условиях труда. Тем более разъездной режим работы интереснее, чем сидеть целый день в офисе. Предпочитаю гулять с фотоаппаратом по городу, сделать несколько кадров, написать статью, увлекаюсь фотографией, пишу стихи. Люблю культурно проводить досуг — посещать театр и музей. Стараюсь найти разумное решение своей проблемы — стать хорошим специалистом. Кроме этого, изучаю английский язык, люблю много читать, обсуждать прочитанное с друзьями.

Фото: labirint42.ru Выбрать правильную профессию (специальность) нелегко. Я с такой проблемой столкнулась. Вся суть заключается в том что, имея 9 классов неполного среднего образования (коррекционной школы) г. Белгород , и 10-11 класс вечерней школы г. Химки, начать с нуля изучать общеобразовательные предметы тяжело. Английский язык только с первого курса института. Институт выбрала случайно, попробовала поступить и …поступила. С тяжёлым заболеванием связаны и трудности в речи.

Фото: olrs-glagol.ru Вопрос в следующем: какую тему диплома взять? Творческих идей и мыслей много. Когда видишь со стороны наблюдателя проблему другого инвалида и хочется сказать слова поддержки, улыбнуться и протянуть руку, — значит, ты в своей проблеме не одинок. Условия труда могут быть самыми простыми — стол и стул. Предпочтительные условия творческой работы — ноутбук, фотоаппарат и штатив, ежедневник и ручка. Всё то, что нужно мне. Место рабочее — любое: парк, сквер и скамейка, располагающий к творческой встрече и приятной беседе уютный уголок. Готовность работать в разъездном режиме. Узнавать новости культуры, сфотографировать необыкновенную красоту. Записать репортаж. Взять интервью. Таковы творческие планы.

“Давайте объединимся, друзья!” — так называется обращение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидность — недуг, страшный, который является препятствием в осуществлении планов, стремлений к цели. Нельзя чтобы инвалидов отделяли от остальных людей. Инвалид — человек такой же, только с какими-либо отклонениями в физиологическом плане. Творчество располагает на доброту, широту души и открытость людям. Стоит отвечать теми же жестами, помогать поддержкой в трудной ситуации. Объединить свои интересы вместе, чтобы осуществить задуманное. Не быть равнодушными чужому горю, смеяться над слабыми и социально незащищенными, просто нужно понять таких людей, принять их боль. Фото: unikassa.ru Страдание и отчуждённость — главный порок общества. Страшно от того, что себя некому открыть: раскрыться в творчестве, заявить о себе, таланте, способности и навыках. Навязывать свои творческие идеи не нужно — получается так, что проявляя излишнюю инициативу можно потерять вообще всё разом. Интерес к своему творчеству легонько подогревать у аудитории. Увы! Такой случай бывал у меня. Распыляя свои идеи и концепции, я разом лишилась многих друзей. Слишком навязывалась, пыталась обратить внимание их в свою сторону. Закончилось огромным разочарованием. Надеюсь, опыт, который получила я, послужит многим советом, уроком.