Федеральный центр продолжит поддерживать реализацию стратегически важных проектов на Вологодчине

Уверенность в этом выразил Губернатор области Олег Кувшинников , который сегодня принял участие в инаугурации Президента РФ в Кремле. При поддержке Правительства страны в регионе строятся школы и детские сады, повышается качество и доступность медицинской помощи, строятся инфраструктурные объекты и жилье, развивается сельское хозяйство.

Перспективы дальнейшего развития региона связаны с нацеленностью Владимира Путина продолжать начатый политический курс. Свое отношение к политике президента жители страны выразили на выборах в марте. Голоса за действующего Президента отдали более 56 млн россиян, рекордную явку показали вологжане — уровень поддержки Владимира Путина превысил 72%.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России , для её настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего, — подчеркнул Владимир Путин. — Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьемся прорывов в науке и технологиях, вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сёл, развития всех наших регионов».

Сегодня согласно Конституции РФ Владимир Путин принес присягу. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце, в ней приняли участие министры, депутаты, сенаторы, главы регионов, силовики, духовенство, известные спортсмены, деятели искусства, журналисты, всего почти пять тысяч гостей.

«В 2017 году благодаря поддержке Правительства и Президента Владимира Путина в Вологодской области дан старт двум крупнейшим и долгожданным проектам: завершению автомобильного обхода города Вологды , на который выделено 13 млрд рублей из федерального бюджета, и строительству моста через реку Шексну Череповце , — напомнил Губернатор области Олег Кувшинников. — В 2013 году мы передали в федеральную собственность дорогу Вологда — Медвежьегорск . В 2018 году принято решение о передаче еще пяти дорог».

За последние годы за счет софинансирования из федерального бюджета в регионе построено и реконструировано 25 зданий детских садов, в этом году получено еще 1,2 млрд рублей на строительство шести дошкольных учреждений. Более 10 тысяч человек переселены из ветхого и аварийного жилья.

«При продолжении политического курса, шансы воплотить в жизнь проекты, важные для Вологды, возрастают. Одним из них, стратегическим, является капремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища. Это дополнительный резервный источник питьевой воды, в котором город нуждается. Реализовать проект возможно только при поддержке из федерального и регионального бюджетов, стоимость работ составит 386,5 млн рублей, более 260 млн рублей из этой суммы — федеральная субсидия, еще почти 80 млн рублей — средства областной казны», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Все значимые проекты, которые будут реализованы в Вологде в ближайшее время при поддержке федеральных и региональных властей, обозначены на заседании Градостроительного совета.

«Я поздравляю всех вологжан, россиян с этим важнейшим для каждого из нас событием — вступлением Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации! Особенно символично, что произошло это в самом сердце страны — в Кремле — в преддверии Дня Великой Победы», — заметил Губернатор Олег Кувшинников.

Также глава региона выразил уверенность в том, что все планы, о которых Президент РФ Владимир Путин заявил на инаугурации, будут исполнены, а власти всех уровней будут работать на благо и процветание России.