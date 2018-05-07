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Администрация Псковской области проиндексировала должностные оклады госслужащим
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Администрация Псковской области проиндексировала должностные оклады госслужащим 

Псковская губерния 1 час назад
Администрация Псковской области проиндексировала размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения по должностям государственной гражданской службы Псковской области на четыре процента. Так, новые оклады руководителя аппарата Псковского областного Собрания депутатов и руководителя аппарата администрации Псковской области составят 8 176 рублей. Ежемесячное денежное поощрение (в кратном исчислении к должностному окладу) в соответствии с постановлением составляет от 8 до 11 денежных окладов. Оклад первого заместителя руководителя аппарата администрации области составляет 7 979 рублей, ежемесячное денежное поощрение — от 6,5 до 10 окладов. Оклад заместителей руководителя аппарата администрации области и областного Собрания — 7 848 рублей, поощрение — также в размере от 6,5 до 10 окладов. Денежный оклад пресс-секретаря губернатора региона составляет 7 800 рублей, поощрение — от 4,5 до 10 окладов, заведующий отделом — пресс-секретарь Псковского областного Собрания депутатов получает оклад 7 386 рублей, поощрение — от 4,5 до 6,5 оклада. У начальника управления, ппредседателя комитета, заведующий отделом в аппарате Псковского областного Собрания депутатов — соответствующие оклады. Начальник главного государственного управления области (органы исполнительной власти области) — 7 649, поощрение — от 6 до 10 окладов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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