Ещё
Снимавшая перестрелку гангстеров бразильянка попала под ураганный огонь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снимавшая перестрелку гангстеров бразильянка попала под ураганный огонь 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Самонадеянная жительница пригорода Рио-де-Жанейро оказалась в больнице, получив пулю во время перестрелки бандитов. Вместо того, чтобы спрятаться в помещении, женщина достала телефон и начала снимать видео.
Инцидент произошел в конце минувшей недели у придорожного магазина. Местная жительница до последнего снимала происходящее на ее глазах, но в какой-то момент стрельба превратилась в настоящий шквал. Одна из пуль угодила в оператора — в состоянии средней степени тяжести женщина была госпитализирована. Сообщений о поимке стрелявших не поступало.
В минувшей четверг по меньшей мере шесть человек были убиты в ходе полицейской спецоперации в фавеле «Город Бога» в Рио-де-Жанейро, где стражи порядка разыскивали убийц своего коллеги. Из-за перестрелки с преступными группировками в течение двух часов была перекрыта трасса Linha amarela.
Вести.Ru: последние новости
Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом "Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов AmCham: санкции бьют по США больше, чем по "РусАлу"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать595
Мир отреагировал на инаугурацию Путина359
Путин раздал первые указы309
Определены кандидаты в новое правительство123
Путин выдвинул кандидатуру премьера1303
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение