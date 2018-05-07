Снимавшая перестрелку гангстеров бразильянка попала под ураганный огонь

Самонадеянная жительница пригорода Рио-де-Жанейро оказалась в больнице, получив пулю во время перестрелки бандитов. Вместо того, чтобы спрятаться в помещении, женщина достала телефон и начала снимать видео.

Инцидент произошел в конце минувшей недели у придорожного магазина. Местная жительница до последнего снимала происходящее на ее глазах, но в какой-то момент стрельба превратилась в настоящий шквал. Одна из пуль угодила в оператора — в состоянии средней степени тяжести женщина была госпитализирована. Сообщений о поимке стрелявших не поступало.

В минувшей четверг по меньшей мере шесть человек были убиты в ходе полицейской спецоперации в фавеле «Город Бога» в Рио-де-Жанейро, где стражи порядка разыскивали убийц своего коллеги. Из-за перестрелки с преступными группировками в течение двух часов была перекрыта трасса Linha amarela.