Пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году должна вырасти до 180 млн тонн

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза, до 180 млн тонн. Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, план должен предусматривать развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов, в том числе за счет: строительства и модернизации российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Китай»; сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы РФ до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза; формирования узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров; увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна.