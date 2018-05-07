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Пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году должна вырасти до 180 млн тонн
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Пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году должна вырасти до 180 млн тонн 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза, до 180 млн тонн. Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, план должен предусматривать развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов, в том числе за счет: строительства и модернизации российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Китай»; сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы РФ до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза; формирования узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров; увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна.
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