Ремонт подъездов завершат в Вороновском в этом году

Фото: отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Вороновское

Ремонт подъездов завершат в конце мая–начале июня в Вороновском. Об этом сообщили 7 мая в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения.

— Специалисты уже начали проводить ремонт пяти подъездов, расположенных по адресу: поселок ЛМС, микрорайон «Солнечный городок», дом №4. Мы планируем к концу мая–началу июня их завершить и сдать. В этих подъездах произведут покраску стен, заменят разрушенные поручни перил, окна на пластиковые стеклопакеты, входные, тамбурные двери, плафоны. Помимо этого, специалисты отремонтируют полы, плиточное покрытие на территории входных групп и установят кабель-канал, куда уберут все провода, — рассказала сотрудница жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Вороновское.

Она добавила, что в 2018 году всего в 19-ти подъездах планировалось провести такие работы. Уже в 14-ти их выполнили.