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Ремонт подъездов завершат в Вороновском в этом году
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Ремонт подъездов завершат в Вороновском в этом году 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Вороновское
Ремонт подъездов завершат в конце мая–начале июня в Вороновском. Об этом сообщили 7 мая в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения.
— Специалисты уже начали проводить ремонт пяти подъездов, расположенных по адресу: поселок ЛМС, микрорайон «Солнечный городок», дом №4. Мы планируем к концу мая–началу июня их завершить и сдать. В этих подъездах произведут покраску стен, заменят разрушенные поручни перил, окна на пластиковые стеклопакеты, входные, тамбурные двери, плафоны. Помимо этого, специалисты отремонтируют полы, плиточное покрытие на территории входных групп и установят кабель-канал, куда уберут все провода, — рассказала сотрудница жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Вороновское.
Она добавила, что в 2018 году всего в 19-ти подъездах планировалось провести такие работы. Уже в 14-ти их выполнили.
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