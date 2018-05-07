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В Ростовской области к купальному сезону откроют 122 пляжа
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В Ростовской области к купальному сезону откроют 122 пляжа 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Совсем скоро, 1 июня, в Ростовской области официально откроется купальный сезон. В Ростове-на-Дону заработают семь пляжей: на Зеленом острове, Северном водохранилище, Соленом озере, Западном карьере, Гребном канале, Ростовском море, а также новый облагороженный пляж на левом берегу Дона.
— Сейчас в Ростовской области тренируют спасателей. Их учат нырять на глубину до трех метров, оказывать первую помощь, а также тому, как правильно доставить пострадавшего на берег, — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Всего в регионе оборудуют 122 пляжа и 143 места для купания.
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