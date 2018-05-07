В Ростовской области к купальному сезону откроют 122 пляжа

Совсем скоро, 1 июня, в Ростовской области официально откроется купальный сезон. В Ростове-на-Дону заработают семь пляжей: на Зеленом острове, Северном водохранилище, Соленом озере, Западном карьере, Гребном канале, Ростовском море, а также новый облагороженный пляж на левом берегу Дона.

— Сейчас в Ростовской области тренируют спасателей. Их учат нырять на глубину до трех метров, оказывать первую помощь, а также тому, как правильно доставить пострадавшего на берег, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего в регионе оборудуют 122 пляжа и 143 места для купания.