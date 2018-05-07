Ещё
122 пляжа откроют в Ростовской области 1 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

122 пляжа откроют в Ростовской области 1 июня 

Деловое сообщество 1 час назад
Очистка и обустройство мест для купания лишь малая часть мероприятий по подготовке к купальному сезону. Важным элементом любого места отдыха на воде являются спасатели. Именно их обучению сейчас уделяется особое внимание.
«Приобретая навыки, спасатель должен уверенно чувствовать себя на воде, уметь передвигаться по ней с пострадавшим, квалифицированно оказывать медицинскую помощь и, конечно же, в совершенстве владеть средствами спасения» — комментирует директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.
На данный момент уже обучены спасатели в двадцати районах донского края, подготовку прошли более двухсот человек, всего же в планах обучить около трех сотен спасателей.
Деловое сообщество: последние новости
Центральные проспекты Ростова украсят сто новых ударопрочных остановок за 35 млн рублей Китайский путешественник на коне прискакал в Ростовскую область Репетиция военного парада в Новочеркасске уничтожает последний асфальт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать592
Мир отреагировал на инаугурацию Путина355
Путин раздал первые указы306
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1301
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение