122 пляжа откроют в Ростовской области 1 июня

Очистка и обустройство мест для купания лишь малая часть мероприятий по подготовке к купальному сезону. Важным элементом любого места отдыха на воде являются спасатели. Именно их обучению сейчас уделяется особое внимание.

Сергей Панов. «Приобретая навыки, спасатель должен уверенно чувствовать себя на воде, уметь передвигаться по ней с пострадавшим, квалифицированно оказывать медицинскую помощь и, конечно же, в совершенстве владеть средствами спасения» — комментирует директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области

На данный момент уже обучены спасатели в двадцати районах донского края, подготовку прошли более двухсот человек, всего же в планах обучить около трех сотен спасателей.