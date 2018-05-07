Станет ли отсутствие имущества препятствием для банкротства граждан?

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который направлен на либерализацию процедуры банкротства для граждан, погрязших в трясине долгов. Причем депутаты, судя по всему, намерены помочь в первую очередь безлошадным соотечественникам, которых суды смогут признавать банкротами даже без наличия имущества.

Эту тему, затрагивающую интересы сотен тысяч людей, комментирует эксперт Роман Савичев , генеральный директор ОАО «Юридическое агентство „СРВ“, которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России , согласно данным рейтинга авторитетного портала Право ру.

»Напомню читателям, что в рамках рубрики «Законный интерес» мы уже обращались в прошлом году к проблематике, связанной с реализацией Федерального закона «О банкротстве физических лиц», — говорит Роман Савичев. — Речь тогда шла о законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития РФ , где планировалось ввести для граждан-должников упрощенное банкротство — разрешить им участвовать в судах самостоятельно, без помощи арбитражных управляющих, услуги которых весьма недешевы. Что изменилось? Приходится констатировать, что поправки эти так и не внесены в Госдуму РФ. Критики упрощенки указывают на то, что подавляющее большинство потенциальных банкротов не обладает достаточными познаниями в финансовой и юридической сфере, а потому без помощи специалистов не обойдутся".

Сейчас в Правительстве РФ обсуждаются разные варианты решения этой проблемы, например, предлагается создать для банкротов обучающие центры и привлечь к этой работе студентов юридических вузов. Есть и другая идея — поручить сотрудникам многофункциональных центров составление заявлений в суды для граждан, желающих обанкротиться. Плюс к тому сотрудники МФЦ должны будут консультировать таких лиц, помогать им со сбором документов… Подчеркиваю, все это из области проектов. Но даже МФЦ не подменит профессиональных юристов. А потому и раньше — с октября 2015-го, когда ФЗ «О банкротстве физических лиц» вступил в силу, и сегодня все упирается в деньги.

Финуправляющие не хотят работать за скромное вознаграждение, поэтому сегодня процедура банкротства обходится несостоятельному гражданину в сумму не менее 100 тысяч, а иногда и в несколько раз больше, в зависимости от региона и положения должника. Но ведь подавляющее большинство потому и хотят официального статуса банкрота, что дошли в своей бедности до ручки. Им нечем платить банкам, элементарно не хватает на жизнь — так откуда же у них деньги за услуги финуправляющего?! И ведь что интересно, вместо бедных в суды за признанием банкротами начали все чаще обращаться… депутаты, артисты, бизнесмены — люди известные, о которых никто и не подумал бы, что они доедают последнюю корку хлеба. Живут в роскошных особняках (а закон запрещает отнимать в счет погашения долгов единственное жилье), ездят в дорогих автомобилях, записанных «на бабушку», отдыхают на экзотичных курортах, а потом раз — и банкроты.

В общем, практика показала, что сейчас Закон «О банкротстве физических лиц» ориентирован в первую очередь не на бедноту, а на людей богатых и среднего достатка. Именно поэтому, по данным Федресурса, с начала действия этого нормативного акта банкротами признаны всего 59 тысяч человек. Между тем сегодня в России 702800 (!) граждан с долгом более 500000 рублей и просрочкой по кредиту от 90 дней, которые по условиям закона могут подавать заявление о личном банкротстве. Но, во-первых, как я уже сказал, у них нет денег на фин-управляющего. А во-вторых (даже если бы деньги нашлись), судебная практика такова, что Фемида отказывается признавать банкротом гражданина, у которого отсутствует имущество для расплаты с кредиторами. И, как правило, такого имущества действительно нет либо оно заблаговременно переписано на друзей и родственников, потому что долги банкам, и особенно микрофинансовым организациям, порой достигают таких астрономических значений, что и трех жизней не хватит расплатиться.

Вот такая тупиковая ситуация, играющая на руку лишь кредиторам, и сподвигла группу депутатов из «Единой России» разработать законопроект, вносящий ряд поправок в законы о банкротстве физлиц и о микрофинансовой деятельности, с чего мы, собственно, и начали сегодняшний разговор.

Напомню, документ уже принят в первом чтении, и идея его в том, чтобы сделать поворот в пользу бедных. В пояснительной записке и акцент сделан на том, что процедура банкротства людей должна преследовать социально-реабилитационную роль, а не только удовлетворение аппетита кредиторов. Итак, существенным моментом этого законопроекта является поправка, позволяющая признавать граждан банкротами даже без наличия имущества. Вторая важная, на мой взгляд, поправка призвана обеспечить прозрачность процедуры взыскания долгов с заемщиков. Ведь сегодня коллекторы нередко внаглую выбивают долги, не предъявляя соответствующих полномочий от банков и микрофинансовых организаций. Законопроект предлагает фиксировать факт передачи (продажи) долга третьим лицам в Едином реестре сведений о деятельности юрлиц.