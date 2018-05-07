Бабушкинский парк присоединился к проекту «Московское долголетие»

Бабушкинский парк культуры и отдыха присоединился к городскому проекту «Московское долголетие» и поможет представителям старшего поколения разнообразить свой досуг. В Лосиноостровском районе занятия проводятся на двух площадках — на основной территории Бабушкинского парка на улице Менжинского и в парке у Джамгаровского пруда.

Пилотный проект «Московское долголетие» набирает популярность. ПКиО «Бабушкинский» присоединился к проекту, чтобы помочь жителям старшего возраста организовать свой досуг.

— Во всех парках можно заняться спортом — это и скандинавская ходьба, и фитнес, и дыхательная гимнастика цигун, а также творчеством, танцами, — рассказала руководитель пиар-службы ПКиО «Бабушкинский» Елена Челышева.

Занятия по каждому направлению ведутся два раза в неделю, время выбирается исходя из предпочтений группы. В настоящее время набор в группы открыт; записаться можно в центре социального обслуживания населения. Его адрес — ул. Магаданская, д. 9; часы работы — пн-чтв с 9.00 до 20.00; пятн с 9.00 до 18.45; сб с 9.00 до 17.00. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. (иб)