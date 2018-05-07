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В Бокситогорском районе ветеранов войны поздравляют на дому
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В Бокситогорском районе ветеранов войны поздравляют на дому 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Бокситогорском районе началось традиционное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому. 7 мая ветеранов навестил глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин, вручил им цветы и подарки.
В предпраздничные дни ветеранов также посетят с поздравлениями и подарками главы администраций городских и сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации Бокситогорского района.
Поздравления на дому получат 139 ветеранов категории участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники. В формировании подарков для ветеранов оказала содействие организация СГК-4.
9 мая на территории всех поселений Бокситогорского района пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Программу мероприятия можно посмотреть на сайте администрации Бокситогорского района.
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