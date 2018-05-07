ЦРУ заговорит по-русски

На этой неделе американские сенаторы должны рассмотреть кандидатуру Джины Хэспел на пост директора ЦРУ . 9 мая пройдут слушания в профильном комитете, и в случае, если они будут успешными, 12 мая за или против снятия приставки «и.о.» к должности Хэспел проголосуют 100 членов верхней палаты Конгресса США . News.ru решил понять, что из себя представляет первая женщина, претендующая на пост главы разведки Соединенных Штатов

Детская любовь к форме

О биографии проработавшей 33 года секретным агентом ЦРУ Хэспел в силу понятных причин известно не так много. Что-то поведали бывшие коллеги, о чём-то разузнали журналисты, а что-то рассказало само ведомство.

Джина Чери Хэспел (урождённая Уокер) родилась 1 октября 1956 года в небольшом городке Ашленд в штате Кентукки. Она была старшей из пяти детей лётчика ВВС США. Вместе с отцом ездила по миру, который служил в разных странах. Школу она закончила в Великобритании

Ещё в подростковом возрасте Джина сказала отцу, что хочет поступить в Военную академию США (известную как Вест-Пойнт). Но в то время туда не принимали девушек.

После окончания школы она поступила в Университет Кентукки, где проучилась три года, а потом перевелась в Университет Луисвилля, который окончила с дипломом бакалавра по журналистике и иностранным языкам. В высшем учебном заведении она освоила французский и испанский.

ЦРУ распахнуло двери

После окончания школы тяга Джины Уокер к армейской службе не пропала. Косвенно это проявилось в том, что в 20 лет она вышла замуж за офицера Джеффа Хэспела, с которым, правда, вскоре развелась.

flickr.com/Central Intelligence Agency

Трудовую карьеру она начала в библиотеке 10-й группы сил специального назначения армии США, которая тогда дислоцировалась в Массачусетсе. Там она познакомилась с молодым офицером Майклом Викерсом, который посоветовал Джине пойти на работу в ЦРУ. Кстати, об умении Викерса предвидеть оптимальные карьерные маршруты говорит тот факт, что сам он дослужился до заместителя министра обороны.

Джина послушала молодого офицера и обратилась в ЦРУ. Там ей сказали, что охотно принимают девушек на работу. В особый восторг Джину привело то, что женщин не только брали на службу, но и давали им возможность участвовать в различных секретных операциях.

Так в январе 1985 года 28-летняя Хэспел стала работать в разведке. Ведомство получило ценного сотрудника, способного, как это следует из дальнейшей биографии, выполнить любую работу, а сама Джина обрела работу мечты. Именно так в эпоху, когда ещё не было интернета и главным противником США оставался Советский Союз, началась взаимная любовь между молодой американкой и ЦРУ.

«Я хотела быть частью чего-то большего, чем просто моя личность. И я хотела приключений за рубежом, где могла бы использовать свою любовь к иностранным языкам. ЦРУ дало мне такую возможность», — приводит ЦРУ слова Хэспел.

Карьера в ЦРУ у Хэспел начиналась с должности сотрудника отдела отчётов. Но разбирать бумаги ей долго не пришлось. В 1987 году её отправляют в первую рабочую командировку. Конечно же, с секретной миссией. Куда конкретно — неизвестно. Из того, что пишут различные американские издания, можно сказать, что Хэспел первые годы командировок работала в странах Африки и различных государствах Евразии, включая Турцию

Также известно, что в 1990-е она работала также в странах Центральной Европы. Но особое внимание уделяла так называемому «российскому направлению». Как сообщает CBS News, у Хэспел было семь командировок, связанных с Россией.

В 1996 году Джина Хэспел получила значимую руководящую должность: возглавила, как указано, «станцию Отдела в Центральной Азии». С 1998 по 2000-й работала в разных должностях, проводила операции по России, работала заместителем начальника станции в Анкаре Баку . Тогда же она изучала турецкий и русский языки.

Как сообщает ЦРУ, коллеги-мужчины удивлялись, что женщину отправляли на операции в такие места, куда не посылали многих представителей сильного пола.

Борьба с терроризмом: критика и награды

Поворотным событием в карьере Хэспел стали теракты 11 сентября 2001 года. Её дальнейшая работа по борьбе с терроризмом не раз станет одновременно предметом поощрений со стороны ЦРУ и причиной серьёзной критики, связанной с применением незаконных методов допроса.

Сразу после атаки на башни в Нью-Йорке Хэспел становится заместителем начальника группы по борьбе с терроризмом. Как отмечают коллеги, на протяжении трёх лет она работала чуть не сутки напролёт и иногда по семь дней в неделю.

Считается, что она была директором одной из секретных тюрем ЦРУ в Таиланде , где задержанных пытали водой и лишением сна. Различные СМИ сообщают по крайней мере о пытках двух граждан Саудовской Аравии , которые могли быть причастны к деятельности «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России).

В 2003 году она возглавила аппарат директора Контртеррористического центра ЦРУ Хосе Родригеса в Вашингтоне. Когда её руководитель был повышен до начальника Национальной службы тайных операций, Хэспел продолжила работать с ним. Позже Родригес опубликовал воспоминания о своей работе, из которых следовало, что в 2005 году Хэспел инициировала уничтожение видеозаписей с допросами лиц, подозреваемых в терроризме.

В 2013 году тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан назначил Хэспел и.о. директора Национальной секретной службы. И тогда же её имя стало активно появляться в прессе. Именно из-за возможной причастности к пыткам Хэспел так и не была утверждена в должности.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Louie Palu

В 2014 году Сенат США опубликовал свой отчёт о пытках, применяемых американскими спецслужбами. После этого, 17 декабря того же года, Европейский центр конституционных прав и прав человека выдвинул обвинения против неизвестных сотрудников ЦРУ. Но за полгода до этого, в июне, Европейский центр призвал генпрокурора Германии выдать ордер на арест Хэспел. В Старом Свете практически не сомневались, что именно она виновна в пытках в Таиланде.

После доклада сенаторов Хэспел, по данным ведомства, пришлось работать в Европе начальником станции.

Однако в США Хэспел за свою работу получала государственные награды. Она получила премию президента Джорджа Буша-младшего , премию президентской службы (самая высокая награда для гражданских госслужащих) и медаль «За заслуги в разведке». В ведомстве отмечают, что благодаря ей удалось раскрыть многих террористов.

Кстати, есть мнение, что Джина Хэспел стала прототипом героини Майи в фильме 2012 года «Цель номер один». По сюжету картины, отважный агент главной целью своей жизни поставила уничтожение Усамы Бен-Ладена. Разными средствами героине удаётся выйти на след главного террориста.

Карьера Хэспел опять пошла вверх после избрания президентом Дональда Трампа . Почти сразу после инаугурации хозяин Белого Дома назначил Хэспел заместителем директора ЦРУ. В марте 2018-го Трамп предложил Хэспел возглавить ведомство.

Кадры решают всё Как отмечает ЦРУ, главным принципом в работе у Хэспел была работа с кадрами. Она уделяла большое внимание общению с офицерами, узнавала их потребности, пыталась найти взаимопонимание.

Global Look Press/wikipedia.org Джина Хэспел

Бывший подчинённый Хэспел, проработавший более 30 лет в ЦРУ Даниэл Хоффман, в статье для The Hill говорит о принципиальной честности своей начальницы. Её умение подбирать кадры и работать с ними, по мнению Хоффмана, пригодилось бы многим современным политикам. Хэспел ценит в людях такие качества, как профессионализм и преданность делу. При этом требует от своих сотрудников не жёсткого подчинения, а широты взглядов, всегда готова выслушать различные точки зрения на проблему. «Если Хэспел будет утверждена директором ЦРУ, наша страна будет в безопасности», — завершает статью Хоффман.

Политика не для неё Как написала 6 мая The Washington Post , Хэспел хотела отказаться от претензий на пост директора ЦРУ. Советникам Трампа буквально пришлось уговаривать не делать этого. Главная причина, почему Хэспел решила уйти добровольно, это как раз критика по поводу секретных тюрем и незаконных пыток.

По словам Хэспел, она не хочет, чтобы её биография бросала тень на ведомство, в котором она проработала больше трёх десятилетий. По мнению претендента на должность директора, репутация ЦРУ должна остаться безупречной.

Проще говоря, Хэспел не считает себя неправой. Можно предположить, что она допускает использование незаконных методов к подозреваемым в терроризме, чтобы обеспечить безопасность обычных честных людей. При этом отдаёт себе отчёт в том, что каждодневная работа оперативных агентов спецслужб может быть предметом укора со стороны политиков и публичных разбирательств. И Хэспел будто говорит всем, что её призвание не реагировать на скандалы, а служить своей стране в том качестве, в каком умеет. Не исключено, что Джину Хэспел не прельщает кресло директора, но влекут заграничные командировки, полные неожиданностей и опасностей.

Правда, в понедельник Хэспел поддержал Трамп. «Очень уважаемая мною кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хэспел подверглась критике из-за того, что она была слишком жёсткой с террористами. Подумайте об этом: в такое опасное время у нас есть самый квалифицированный человек, женщина, которую демократы хотят устранить из-за того, что она слишком жестока с террором. Победи, Джина!», — написал американский лидер.